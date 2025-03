San Marino. Calcio. Femminile: il Brescia all’orizzonte. Giuliani: “Vogliamo un’altra grande prova”

La vittoria con il Chievo ha rinverdito la classifica e moltiplicato gli entusiasmi. Ma, per darle compimento, occorre darle innanzitutto continuità. La caccia ai preziosi punti salvezza passa dalla gara interna con il Brescia. Obiettivo: ripartire dagli ingredienti che hanno reso grandi le ragazze di Bragantini allo stadio “Olivieri”. “Se ci sono impegno, fame e grinta si possono prendere i tre punti sempre. – afferma Swami Giuliani – Abbiamo visto domenica scorsa che niente è impossibile, anche contro avversari che sulla carta partono favoriti. È importante per noi trovare continuità in questa fase particolare della stagione. Per questo puntiamo al massimo anche domenica contro il Brescia. C’è grande voglia di fare un’altra bella prestazione. In settimana ci siamo allenate con grande spirito e, visto che questo fine settimana ci sarà lo scontro diretto tra Orobica e Pavia, siamo ancor più motivate.”

Va anche detto che i tre punti non sono stati l’unico bottino conquistato a Verona. “Ultimamente abbiamo sofferto l’inizio dei secondi tempi. Ci sono stati cali che ci sono costati spesso il gol. Dopo la Res Roma ne abbiamo parlato a lungo per arrivare a una soluzione. Ci siamo dette che, comunque, prendere gol non fa finire una partita. Bisogna alzare la testa e reagire. Con il Chievo l’abbiamo fatto, arrivando addirittura a ribaltare la sfida. Ci abbiamo messo carattere ed è, questa, una delle cose più belle che ci siamo portate a casa, oltre al successo. Ora continuiamo a lavorare a testa bassa per limare i difetti e far sì che Verona non resti un episodio isolato, ma sia l’inizio di qualcosa di importante.” – conclude la classe 2004.

San Marino Academy – Brescia CF si gioca allo stadio di Acquaviva domenica alle 14:30. Diretta streaming come sempre disponibile su www.vivoazzurrotv.it.

Ufficio Stampa