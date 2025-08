San Marino, calcio femminile. La San Marino Academy ingaggia Martina Sechi: “Torno in campo con entusiasmo e voglia di riscatto”

Colpo in attacco per la San Marino Academy, che ufficializza l’arrivo in prestito dalla Fiorentina della giovane centravanti Martina Sechi, classe 2003. Reduce da un infortunio che ha condizionato la parte finale della scorsa stagione, la calciatrice sarda si è già messa al lavoro per recuperare la piena condizione in vista del ritiro con la squadra biancazzurra.

“Da settimane mi sto preparando con la Fiorentina per ritrovare la forma migliore dopo l’infortunio – ha raccontato Sechi – voglio arrivare pronta all’inizio del ritiro con la San Marino Academy. Ho tanto entusiasmo e grande voglia di ripartire. Alcune mie ex compagne mi hanno parlato benissimo della società, e i colloqui con il direttore sportivo mi hanno trasmesso fiducia e tranquillità. È un progetto serio e non vedo l’ora di cominciare.”

Attaccante d’area con fiuto del gol, Sechi ha vissuto una stagione da protagonista nel Cesena 2022/2023, realizzando 18 gol, prima delle successive esperienze con Bologna e Chievo. Ora è pronta a rilanciarsi nella Repubblica di San Marino.

“Mi sento un’attaccante d’area, la mia comfort zone è negli ultimi metri di campo. So che fuori dall’area devo ancora migliorare molto, e lavorerò tanto anche su questo. Vengo da un’annata complicata, quindi sono animata da una forte voglia di riscatto. Cercherò di tornare ai livelli raggiunti due stagioni fa, ma non farò mai una questione di numeri: è la leggerezza mentale che fa la differenza.”

Con determinazione e talento, Martina Sechi è pronta a essere una delle protagoniste della nuova stagione biancazzurra, portando in dote freschezza, qualità e un importante bagaglio di esperienza nonostante la giovane età.

L’attaccante della San Marino Academy si unisce a una rosa in costruzione con ambizioni e obiettivi ben chiari. E con il suo entusiasmo contagioso, Sechi sembra avere già conquistato l’ambiente.

Foto: ©SMAcademy