San Marino, calcio. I vertici della FSGC al 49° Congresso UEFA, ?eferin: “Quando parlo di costruire e unire penso ad Atalanta, Olympiakos e San Marino”

Tra i passaggi fondamentali del 49° Congresso della UEFA, ospitato dalla Federcalcio serba presso il Sava Congress Centar di Belgrado nella giornata di ieri, il discorso di apertura del presidente Aleksander ?eferin ha enfatizzato il valore delle favole sportive, delle vittorie contro aspettativa e dell’emozione che il calcio sa generare a tutti i livelli. Il numero uno del calcio continentale ha messo in contrapposizione, nuovamente, il progetto legato alla Superlega all’obiettivo di “unire e ispirare” che si impone la UEFA, fornendo alcuni esempi concreti: “[…] pensano che grandi squadre d’Europa dovrebbero giocare solo tra loro, i migliori contro i migliori. Tuttavia, cosa abbiamo visto appena l’anno scorso? Il trionfo dell’Atalanta in Europa League, un Olympiakos in estasi per il successo in Conference League, straordinarie performance – ad esempio – di Georgia e Slovenia agli Europei, nonché assistito a due vittorie di San Marino in Nations League. Questo è ciò che significa spirito collettivo”.

Parole che hanno riempito d’orgoglio il Presidente della FSGC Marco Tura, volato a Belgrado insieme al Vicepresidente Grana ed al Segretario Generale Zafferani per prendere parte ai lavori del Congresso. Tra i diversi punti in agenda, anche l’elezione di dieci membri del Comitato Esecutivo della UEFA (otto per un mandato quadriennale, tra i quali almeno una donna, e quattro per un mandato biennale) e di cinque membri all’interno del FIFA Council per quattro anni (tra i quali almeno una donna). Il Congresso UEFA ha confermato nel Comitato Esecutivo il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, nominato Primo Vicepresidente della UEFA: “Riconoscimento straordinario all’importante contributo offerto dal calcio italiano” – ha commentato il numero uno della Federcalcio italiana.

Il Congresso UEFA è proseguito con il conferimento dello status di membro onorario della UEFA David Gill, Karl-Erik Nilsson e Karl-Heinz Rummenigge. In sede congressuale è stato infine celebrato il decennale della UEFA Foundation for Children – che si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni vulnerabili di tutto il mondo.

Comunicato stampa – FSGC