San Marino, calcio. Juvenes Dogana-Cailungo: la partita che può decidere il futuro dei play-off

Domenica 30 marzo, alle ore 15, il campo di Fiorentino ospiterà una delle partite più decisive della stagione per la Juvenes Dogana, che affronterà il Cailungo in un scontro diretto per l’undicesimo posto, l’ultimo valido per accedere ai play-off del campionato sammarinese.

I biancorossoblu, attualmente a cinque punti di distanza dai play-off, si trovano a una vera e propria ultima chiamata per mantenere vive le speranze di qualificazione. Il Cailungo, 14esimo in classifica, è dietro di due punti e anch’esso chiamato a vincere per non vedere compromessa la propria stagione. Entrambe le squadre sono consapevoli che ogni punto potrebbe fare la differenza per il futuro.

Dopo la sosta per le nazionali, durante la quale i difensori Michele Cevoli e Giacomo Valentini sono stati convocati nella selezione sammarinese per le partite contro Cipro e Romania, la Juvenes Dogana è pronta a scendere in campo con tutta la determinazione necessaria per portare a casa i tre punti.

Cevoli, che ha giocato tutti i minuti delle due partite, ammette che il ritorno alla competizione non sarà semplice, ma è determinato a dare il massimo: «La nazionale porta via tante energie, ma ora bisogna concentrarsi sulla partita contro il Cailungo. Dopo la vittoria contro il Faetano dobbiamo continuare a lottare per i play-off. Affrontiamo una squadra che sta lottando quanto noi e quindi non possiamo permetterci di sbagliare».

Anche Valentini, che ha partecipato al raduno ma non è sceso in campo, è pronto a mettere la sua energia al servizio della squadra: «Ogni convocazione in nazionale è sempre una grande soddisfazione, ma ora bisogna focalizzarsi sulle ultime partite di campionato. La partita contro il Cailungo è fondamentale e dobbiamo trattarla come una finale, con la giusta mentalità e la voglia di vincere. I play-off sono ancora matematicamente possibili e dobbiamo sfruttare ogni opportunità».

Nel frattempo, il Domagnano, attualmente in 11esima posizione con 25 punti, affronterà il Pennarossa, altra squadra coinvolta nella lotta per i play-off, nello stesso turno. Le dinamiche della giornata potrebbero dunque cambiare il volto della classifica e, per la Juvenes Dogana, ogni risultato positivo potrebbe ridurre il distacco dalle zone nobili della classifica.

Sarà una partita tesa, importante, che potrebbe davvero decidere le sorti della stagione dei biancorossoblu. Il messaggio è chiaro: serve la vittoria per continuare a sognare i play-off.