San Marino, calcio. Juvenes Dogana pronta all’esordio contro il San Giovanni: sfida dal sapore speciale per tanti ex

Tutto pronto per la nuova stagione del Campionato Sammarinese: venerdì 29 agosto, alle ore 21:15 sul campo di Acquaviva, la Juvenes Dogana affronterà il San Giovanni nella gara inaugurale del torneo 2025/26. Sarà una sfida che promette emozioni, con diversi ex protagonisti: ben quattro giocatori biancorossoblu, infatti, fino a pochi mesi fa vestivano la maglia rossonera.

Si tratta di Nicola e Stefano Sartini, Andrea Ghiggini e Mattia Aprea, che ritroveranno subito i loro ex compagni dall’altra parte del campo. Il San Giovanni arriva a questo appuntamento forte di un ottimo percorso nella scorsa stagione, conclusa solo in semifinale playoff contro il Tre Fiori, e resta una delle formazioni più competitive del campionato.

Pedini rinnova con la Juvenes Dogana

In casa Juvenes Dogana la vigilia è animata da una buona notizia: il rinnovo di contratto per Filippo Pedini. Il terzino classe 2004, ex Castelfidardo, sarà ancora a disposizione del tecnico Riccardo Boldrini dopo aver già vestito i colori biancorossoblu lo scorso anno.

La squadra arriva all’esordio galvanizzata dal successo nell’ultima amichevole precampionato, vinta 2-0 contro la Polisportiva Stella di Rimini, risultato che ha dato fiducia al gruppo dopo un periodo di rodaggio.

Battistini: “Siamo pronti a dare il massimo”

Il portiere Matteo Battistini, intervenuto alla vigilia del match, sottolinea la crescita della squadra nelle ultime settimane:

«Quando abbiamo iniziato la preparazione il 4 agosto ho trovato tanti volti nuovi, ma subito un gruppo disponibile e voglioso di integrarsi», ha dichiarato. «Nelle prime amichevoli abbiamo incontrato qualche difficoltà, anche per i tanti cambiamenti e per i nuovi movimenti richiesti dal mister, ma era normale. La partita con la Stella è stata molto importante: siamo stati concentrati dal primo all’ultimo minuto e non abbiamo preso gol, dimostrando solidità. Questo ci dà morale in vista del campionato. Con il San Giovanni sarà una partita di alta intensità: vogliamo partire bene, sappiamo che sarà dura ma siamo pronti a dare il massimo e ad andare a mille».

Aprea: “Contro la mia ex squadra sarà speciale”

Emozionato anche Mattia Aprea, attaccante e grande ex di turno:

«Abbiamo fatto una buona preparazione, ma c’è ancora tanto da lavorare», ha affermato. «Vogliamo disputare un campionato importante ed essere competitivi contro tutte le squadre. Personalmente devo ancora raggiungere la miglior forma, ma ho fiducia nello staff e nei miei compagni, che ho trovato professionali e pieni di entusiasmo. Il destino ha voluto che la prima giornata fosse proprio contro il San Giovanni, la mia ex squadra, dove ho vissuto due stagioni ricche di soddisfazioni. Li ringrazio per l’esperienza vissuta, ma adesso inizia un nuovo cammino con la Juvenes Dogana e darò tutto per raggiungere i nostri obiettivi».

L’appuntamento è quindi per venerdì sera ad Acquaviva, dove la Juvenes Dogana punta a partire con il piede giusto in una stagione che si preannuncia combattuta.