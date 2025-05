San Marino, Calcio. , La Fiorita e Tre Fiori in semifinale: fuori Faetano e Fiorentino dai play-off del Campionato Sammarinese

Niente rimonte nei quarti di finale del Campionato Sammarinese 2024/25: La Fiorita e Tre Fiori confermano il vantaggio maturato all’andata e staccano il pass per le semifinali, dove affronteranno rispettivamente Cosmos e San Giovanni.

Tre Fiori-Fiorentino 2-0: Bernardi chiude i conti

A Montecchio, il Tre Fiori di Girolomoni bissa il successo dell’andata con un netto 2-0 ai danni del Fiorentino. Mattatore della serata Prandelli, autore di un gol magistrale su punizione al 26’. Dopo numerosi tentativi da entrambe le parti – tra cui le conclusioni di Abouzziane, Sensoli e Molinari per il Fiorentino – è Bernardi a chiudere la sfida nella ripresa con un facile tap-in su assist di Terenzi.

La Fiorita-Faetano 2-0: Riccardi brilla nel “derby del Marano”

Stesso copione tra La Fiorita e Faetano, con la squadra di Ceci che si impone ancora per 2-0 dopo il successo dell’andata. Tante le occasioni nella prima frazione: protagonista Ambrosini, autore di assist e conclusioni pericolose. A sbloccare il match è Riccardi, che al 52’ sfrutta un cross perfetto di Gasperoni. Poi veste i panni dell’uomo assist per Leka, che non trova il bersaglio. Il Faetano prova a reagire con Romano, sfortunato nel cogliere la traversa, ma non basta a evitare l’eliminazione.

Il quadro dei quarti di finale – Campionato Sammarinese 2024/25

Tre Penne – Cosmos 1-1 / Cosmos – Tre Penne 1-0

San Giovanni – Folgore 1-0 / Folgore – San Giovanni 1-1

La Fiorita – Faetano 2-1 / Faetano – La Fiorita 0-2

Tre Fiori – Fiorentino 3-1 / Fiorentino – Tre Fiori 0-2

Le semifinali

Cosmos vs La Fiorita

San Giovanni vs Tre Fiori

Le gare sono previste nelle prossime settimane, con in palio un posto nella finalissima del massimo campionato sammarinese.