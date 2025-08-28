San Marino, calcio. La Fiorita rafforza la rosa: arrivano Nappello e Golia, Drudi saluta

A pochi giorni dall’inizio del campionato, La Fiorita cala due colpi di mercato importanti. Il direttore sportivo Maurizio Di Giuli ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Umberto Nappello e del difensore Francesco Flavio Golia, che vestiranno la maglia gialloblù già a partire dalla prima giornata.

Nappello, esperienza e gol

Classe 1991, Nappello porta in dote una lunga carriera tra Lega Pro e Serie D. Ha vestito maglie prestigiose come quelle di Palermo, Potenza, Monza, Gubbio, Forlì, Savona, San Marino Calcio e Delta Porto Tolle, realizzando oltre 50 reti in carriera. Lo scorso anno è stato protagonista con il Ravenna, sfiorando la promozione in Serie C poi arrivata tramite ripescaggio.

Golia, un giovane di prospettiva

Difensore classe 2004, Golia è cresciuto nel vivaio della Reggina e ha maturato esperienza in Serie D con Avezzano e Lavello. Per lui La Fiorita rappresenta una nuova sfida per crescere in un campionato competitivo.

Entrambi i nuovi acquisti saranno subito a disposizione del tecnico Stefano Ceci, in vista dell’esordio stagionale fissato per domenica alle 17:30 a Dogana contro i campioni in carica della Virtus.

Drudi lascia i gialloblù

Contestualmente, la società ha comunicato la rescissione consensuale con il difensore Mirko Drudi, al quale La Fiorita ha rivolto un ringraziamento e l’augurio per il prosieguo della carriera.