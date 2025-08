San Marino, calcio. La Juvenes Dogana al via con Mister Boldrini: preparazione a Miramare e tre test prima del debutto in campionato

È ufficialmente iniziata ieri, lunedì 4 agosto, la stagione 2025/26 della Juvenes Dogana, impegnata nel campionato sammarinese di calcio a 11. La sede scelta per la preparazione estiva è Miramare di Rimini, dove i biancorossoblu si stanno allenando sotto la guida del nuovo tecnico Riccardo Boldrini e dello staff tecnico al completo.

A costruire la squadra in vista della nuova stagione è stato il nuovo direttore sportivo Fabio Gentilini, ex portiere della Juvenes Dogana fino alla scorsa annata. L’organico, come spiegato dalla società, è stato profondamente rinnovato: nove i confermati dalla scorsa stagione e tredici i nuovi innesti, alcuni dei quali ex giocatori che hanno scelto di aderire al nuovo progetto sportivo avviato dal presidente Massimo Zavatta.

Il primo momento di aggregazione è avvenuto lo scorso mercoledì 30 luglio, con una serata conviviale organizzata presso la terrazza di Giorgia Boutique a Fiorina, ospiti della famiglia Barulli. Un evento definito come kick-off ufficiale della stagione, in un clima di entusiasmo e condivisione.

La preparazione proseguirà per tre settimane a Miramare, periodo in cui sono previste anche tre amichevoli precampionato, tutte in vista del debutto ufficiale in calendario venerdì 29 agosto alle 21:15 ad Acquaviva, contro il San Giovanni.

Il primo test match è in programma sabato 9 agosto alle 17:30, quando allo Stadio dei Pini la Juvenes Dogana affronterà il Cervia, formazione nota per aver partecipato al celebre reality televisivo “Campioni” e classificatasi quinta lo scorso anno nel girone D della Promozione Emilia-Romagna.

La seconda amichevole si disputerà giovedì 14 agosto alle ore 9, allo stadio “Ezio Conti” di Dogana, dove la squadra di Boldrini se la vedrà con la San Marino Academy, allenata dall’ex nazionale Roberto Di Maio.

Il terzo e ultimo test prima dell’inizio del campionato sarà sabato 23 agosto alle 17, a Rimini, contro la Polisportiva Stella, squadra di Promozione a cui il tecnico Boldrini è particolarmente legato per i suoi trascorsi da calciatore e due promozioni conquistate.

Nel frattempo, la società ha presentato anche le nuove divise ufficiali targate Macron: accanto alla tradizionale maglia biancorossa a strisce con pantaloncini blu, farà il suo debutto un kit total black con inserti dorati, che intende rinnovare con eleganza l’immagine storica del club di Serravalle.

Rosa ufficiale Juvenes Dogana 2025/26

Portieri: Davide Colonna, Matteo Battistini, Matteo Ronci

Difensori: Yuriy Bakalyar, Giacomo Borghini, Michael Parma, Stefano Sartini, Andrea Ghiggini, Francesco Mazzavillani

Centrocampisti: Riccardo Colonna, Kevin Lisi, Matteo Gaiani, Fabio Giovagnoli, Filippo Pasolini, Nicholas Lisi

Attaccanti: Giammaria Borghini, Nicola Sartini, Gianluca Benedetti, Davide Merli, Luca Cecchetti, Mattia Aprea, Andrea Comuniello

Staff tecnico

A collaborare con l’allenatore Riccardo Boldrini e il direttore sportivo Fabio Gentilini ci sono: Francesco Gabellini, Pierluigi Vandi, Michele Liverani, Brando Driadi, Denis Broccoli.