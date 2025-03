San Marino, calcio. La Juvenes Dogana c’è ed è in piena lotta play-off: 2-1 al Cailungo

Successo che vale oro per la Juvenes Dogana contro il Cailungo. Un 2-1 nella 26esima giornata del campionato sammarinese di calcio, maturato tutto nella ripresa sul terreno di gioco di Fiorentino, rilancia le ambizioni play-off della squadra di Serravalle a quattro giornate dal termine della regular season.

Al 4′ minuto Mazzavillani si rende subito pericoloso con un tiro che il portiere del Cailungo Gallinetta devia in calcio d’angolo, sui cui sviluppi Cordioli scaglia una sassata a fil di palo. Al 7′ bellissimo il cross di Pasolini all’indirizzo di Tani che per poco non ci arriva. Ancora Cordioli, all’11, è autore di un bel tentativo con un tiro dalla distanza che impensierisce la difesa del Cailungo andando fuori. La partita è tesa e intensa, non priva di falli e schermaglie: tra le varie azioni c’è Tumidei che prova a farsi vedere in avanti al 29′, passandola a Pedini sulla destra e quest’ultimo su Colonna che non riesce nell’aggancio. Nell’immediato contropiede, è Bastianelli a provare a cercare il gol per il Cailungo. Al 44′ ancora un volenteroso Tumidei prova a cercare lo specchio della porta, guadagnando un calcio d’angolo. Un tiro di Bastianelli del Cailungo sancisce invece la fine del primo tempo a reti inviolate.

Nella ripresa, al 49′ Gimenez prova la sventagliata da lontano senza sorprendere Gentilini. Al 50′ grande parata di Gallinetta sul tiro di Colonna, deviato in angolo: sugli sviluppi, a tirare da lontano calciando fuori è Tani. Al 54′ va al tiro Mazzavillani e al 56′ Bakalyar è autore di un grandissimo colpo che il portiere devia in tuffo in corner. Al 60′ il Cailungo divora il gol del vantaggio: Labas lancia a rete Bastianelli che non aggancia bene e spedisce fuori. Al 64′ ancora Cailungo con l’occasione a rete di Conti, infine con il gol del vantaggio al 67′ con Bastianelli: azione sulla sinistra con cross di Costa per il compagno libero sul secondo palo che insacca.

Il gol potrebbe essere il colpo di grazia per i sogni play-off della Juvenes Dogana, ma la squadra di Achille Fabbri non si arrende, provando a cambiare in corsa il modulo in 4-2-4 e lanciando Michele Cevoli in attacco. Al 74′ però Bastianelli ha occasione per raddoppiare, con parata di Gentilini, e al 76′ arriva il momento della svolta: sull’angolo di Cordioli si muove con destrezza Bakalyar che piazza di piede il tiro vincente per trovare il pareggio. La partita resta combattuta, nessuna delle due avversarie demorde. All’83 il tiro di Costa finisce fuori, nell’azione successiva è Mazzavillani a provare il colpo vincente. La svolta è al minuto 85′ Cevoli, dopo aver ricevuto la palla da Arradi, serve un compagno sulla destra, riceve di nuovo palla, la passa a Colonna che si smarca spiazzando Gallinetta. All’87’ poteva essere una punizione di Mezzadri a poter pareggiare i conti ma non ci sono più azioni di rilievo: i tre fischi sanciscono il recupero a -2 dai play-off della Juvenes Dogana, complice la concomitante sconfitta del Domagnano contro il Pennarossa.

«Più che il mio gol è importante la vittoria – è il commento di Riccardo Colonna – mi fa piacere comunque esserci di nuovo in qualche modo in un risultato che pesa molto sulla stagione. Ormai stiamo affrontando sempre delle finali in cui abbiamo il dovere di giocarcela con tutti, indipendentemente da chi sia l’avversario. L’obiettivo ormai è a portata di mano, ci abbiamo sempre creduto anche quando il divario era maggiore, non vedo perché non provarci, dando tutto quello che c’è da dare».

«I tre punti contro il Cailungo erano importantissimi dopo partite in cui la vittoria ci era sfuggita per un pelo – chiosa Yuriy Bakalyar – abbiamo tante assenze e altrettanti rientri dagli infortuni. Come gruppo avevamo però lavorato con concentrazione per cercare a tutti i costi la vittoria. Il loro gol era forse evitabile, è stato un errore della nostra difesa, dopo siamo stati bravi a non mollare spingendo fino all’ultimo. Sul mio gol: vedevo che Cordioli crossava quasi sempre sul primo palo, il difensore che mi marcava mi stava concedendo spazio per cui ho provato ad andarci sotto riuscendoci. Il mio gol lo dedico ai miei genitori i quali sono venuti qua a vedermi dall’Ucraina».

Adesso fari puntati sulla prossima partita: Juvenes Dogana-Pennarossa si gioca sabato 5 aprile alle ore 15 a Domagnano. In contemporanea si disputa Libertas-Domagnano, altra sfida da attenzionare per capire cosa ci aspetta in questo finale di campionato.

Il tabellino della partita

Cailungo-Juvenes Dogana 1-2

Cailungo: Gallinetta, Gjyla (85′ Luvisi), Colagiovanni, Hirsch (85′ Gori), Conti (78′ Lisi), Mezzadri, Labas, Gimenez (61′ Costa), Iuzzolino, Bastianelli (85′ Sarti Mattia), Quaranta. A disposizione Vittori, De Luca, Diallo, Franchelli. All. Sarti Roberto

Juvenes Dogana: Gentilini, Mazzavillani, Cevoli, Pedini, Tani (70′ Arradi), Bakalyar, Tumidei (63′ Cecchetti), Pasolini (63′ Traglia), Colonna, Valentini (90′ Rodriguez), Cordioli. A disposizione Battistini, Ronci, Broccoli. All. Fabbri

Arbitro: Ricciarini (assistenti Tuttifrutti e Lerza, quarto uomo Vandi)

Reti: 67′ Bastianelli, 76′ Bakalyar, 85′ Colonna

Ammoniti: Iuzzolino (Cailungo); Mazzavillani (Juvenes Dogana)

