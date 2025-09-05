San Marino, calcio. L’Academy femminile pronta all’esordio: Miotto carica le compagne “C’è tanta voglia di riscatto”

L’attesa sta per finire: domenica alle 15:00 scatterà ufficialmente la nuova stagione di Serie B femminile per la San Marino Academy, impegnata in trasferta sul campo del Brescia CF presso il centro sportivo Mario Rigamonti. La sfida sarà trasmessa in diretta gratuita su vivoazzurrotv.it.

Un appuntamento atteso dalle Titane, desiderose di lasciarsi alle spalle una stagione complicata e partire con il piede giusto. A farsi portavoce di questa carica è Giorgia Miotto, centrocampista friulana, ormai punto fermo della squadra: “C’è tanta voglia di riscattarci. Sono contentissima del gruppo che si è formato in queste settimane: lo vedo unito e molto preso dalla causa. Anche in campo stiamo iniziando a prendere confidenza con le caratteristiche tecniche di ognuna, e ci regoliamo di conseguenza”.

Nuova stagione, nuove ambizioni

Il calendario ha assegnato subito un banco di prova molto impegnativo, ma Miotto non vuole che il nome dell’avversario intimorisca le compagne: “Di certo non sottovaluteremo mai nessun avversario, Brescia compreso. Metteremo in campo l’umiltà, ma anche la consapevolezza delle nostre qualità. Cercheremo inoltre di applicare subito i principi sui quali abbiamo lavorato fino ad oggi”.

L’esperienza della scorsa salvezza sofferta resta un bagaglio prezioso da cui attingere nel presente: “Secondo me ci sono diverse cose che si possono conservare dall’anno scorso, a dispetto delle difficoltà. Una di queste è sicuramente il fatto di non aver mollato mai, nemmeno nei momenti peggiori. A tre giornate dalla fine eravamo più vicine alla retrocessione che alla salvezza. Eppure abbiamo tenuto duro. Questo deve darci motivazioni e consapevolezza supplementari”.

La crescita personale e di squadra

Per Miotto, tre gol e un assist nella passata stagione, questa sarà la seconda annata con la maglia biancoazzurra, con obiettivi chiari e concreti: “Personalmente, inseguo un doppio obiettivo: quello di migliorare la mia media realizzativa e anche quello di aiutare le mie compagne a trovare il gol. Ma soprattutto voglio che miglioriamo come collettivo. Che a segnare sia io oppure un’altra, ciò che conta è che la San Marino Academy segni tanti gol e vinca tantissime partite”.

Domenica a Brescia per il debutto

Il semaforo rosso sta per diventare verde: appuntamento fissato a domenica alle 15:00. Le Titane vogliono ripartire con il piede giusto e tradurre in campo la voglia di rilancio espressa nelle ultime settimane. Il fischio d’inizio segna l’inizio di un nuovo cammino: più consapevole, più maturo, e, nelle parole di Miotto, “più unito che mai”.