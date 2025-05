San Marino Calcio-Lentigione 1-3: gli episodi fanno la differenza in una gara equilibrata

Il San Marino Calcio ospita il Lentigione degli ex Cassani, Sabba e Lombardi. Una partita molto sentita fra due squadre in salute ed a pari punti in classifica.

Primo tempo

Il San Marino, nonostante le assenze di Altamura, Urbinati, Maggioli, De Angelis oltre ai non ancora completamente recuperati Muro e Tenkorang, è in fiducia e prova a fare la partita, esordio tra i pali per il nuovo arrivo Paolo Branduani. La squadra di Cascione dimostra una continua crescita sia nel gioco che nell’approccio alla gara ma il Lentigione è ben messo in campo, ordinato e compatto. Ne scaturisce un primo tempo brillante ed equilibrato dove sono poche le occasioni: al 6’ un tiro di Di Lauro termina di poco a lato quindi al 7’ ed al 9’ ci prova senza successo Giometti, molto attivo anche oggi. La prima risposta del Lentigione arriva al 22’ quando un tiro del grande ex Enrico Sabba non trova la porta. Ancora due lampi al 34’ per Arcopinto che chiude una bella azione personale con un tiro che non impensierisce più di tanto Gasperini ed al 36’ per Lombardi che di testa su azione da calcio d’angolo anticipa tutti sul primo palo ma il suo tocco è alto. Il Primo tempo si chiude dopo 2 minuti di recupero sullo 0-0.

Secondo tempo

Nella ripresa al 5’ l’episodio che cambia la partita: Haruna va a contrasto con Pastore il pallone termina sul braccio del sammarinese che viene ammonito per la seconda volta dall’arbitro il centrocampista viene quindi espulso tra le inutili proteste. La conseguente punizione calciata da Sabba termina alta. La partita cambia, il Lentigione prova ad alzare i giri e dopo pochi minuti un tiro di Pastore termina sul palo alla sinistra di Branduani. Il San Marino tenta di riorganizzarsi, dentro Tenkorang, non ancora al meglio, e Sensoli al suo esordio stagionale. Al 24’ Sabba calcia in porta contrastato da Mereghetti e finisce a terra in area, per il direttore di gara è rigore. Dal dischetto lo stesso Sabba batte Branduani nonostante questi avesse intuito il tiro. I sammarinesi non ci stanno e provano a riprendere la partita. Al 28’ corner di Arcopinto bello stacco in area di Biguzzi che batte Gasperini per l’1-1. La gara diventa ancora più avvincente con i biancoazzurri che vogliono i tre punti. Al 38’ manovra dei padroni di casa con palla che arriva a Mereghetti che sul contrasto va a terra, l’arbitro lascia correre e sul ribaltamento il pallone crossato da sinistra, dopo un mezzo malinteso tra Branduani e Lomolino, viene spinto in porta da Alessandrini per il vantaggio degli ospiti.