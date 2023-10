San Marino. Calcio, Murata a -3 dalla vetta. Rodrigues e Affonso mattatori contro il Cailungo. Mercoledì ritorno di Coppa Titano contro il Domagnano

Nella larga vittoria ai danni del Cailungo (3-0) c’è stata la firma della coppia brasiliana formata da Rodrigues e Affonso, il primo esterno classe 1998 e l’altro attaccante classe 2003, entrambi nativi di San Paolo, con trascorsi nella terza e seconda Lega dello Stato di Parana, nella squadra Arancia Meccanica per tre anni e con una esperienza in Italia al Villa Valle (Prima categoria piemontese).

“Affonso ha fatto una discesa strepitosa, ha scartato due giocatori e mi ha messo una palla invitante nel cuore dell’area su cui sono andato a nozze per il gol del 2-0. Spero sia il primo di una lunga serie” racconta Rodrigues, polmone inesauribile, forte fisicamente e buona tecnica, vittima del fallo da rigore da tergo contro La Fiorita non sanzionato in maniera clamorosa dall’arbitro sullo 0-0.

Affonso, invece, oltre all’assist al compagno, ha segnato il rigore per fallo su Ferraro (cinque le marcature complessive) e poi ha servito un altro assist sempre per Rodrigues il cui tiro destinato in rete è stato deviato sulla linea da Ferraro (in dubbio fuorigioco). La scorsa settimana Affonso è stato premiato come mvp del mese di settembre. Con cinque gol è il secondo marcatore del campionato alle spalle di Imre Badalassi (otto). Insomma, il partner ideale per Raul Ura, l’altro bomber del Murata.

“Stiamo vivendo una bella esperienza, ringraziamo il club che ha inserito nei ranghi noi due e gli altri sette compagni e Danilo Cappovilla a capo dell’Academy di San Paolo e del Tre Valli che ci ha portato qui. Siamo stati accolti bene dai compagni, c’è un bello spirito e voglia di fare. L’obiettivo? Vogliamo crescere, fare esperienza sotto la guida esperta di mister Angelini che ci sta insegnando tanto e arrivare nel mondo professionistico. La squadra è in palla, ma può fare meglio: anche nell’ultima partita abbiamo sprecato sotto porta palloni d’oro. Comunque, ci stiamo togliendo soddisfazioni, possiamo continuare a rendere la vita difficile alle squadre più referenziate: siamo terzi in classifica e vogliamo stare lì fino alla fine e se possibile andare avanti in Coppa Titano”.

Mercoledì vi aspetta il Domagnano (stadio di Fiorentino ore 20,45) che in campionato avete battuto solo 1-0 mentre all’andata di Coppa siete stati fermati sullo 0-0 e domenica altro scontro delicato con il Tre Penne, secondo a +1 dal Murata.

“Ora in testa abbiamo solo la Coppa Titano. Bisogna essere lucidi, soprattutto stare concentrati e avere pazienza, attaccare ma con giudizio per non farci sorprendere in ripartenza – spiegano Affonso e Rodrigues –. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte, dove tutti si sacrificano uno per l’altro e così sarà anche questa volta. Al Tre Penne penseremo poi”.

Nella foto: da sinistra Rodrigues e Affonso