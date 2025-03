San Marino. Calcio, Murata: si è insediato il nuovo presidente Danilo Cappovilla. Intervista

Danilo Cappovilla è ufficialmente il nuovo presidente del Murata. Succede a Davide Graziosi, il quale dopo 12 anni passa il testimone all’imprenditore brasiliano, il quale sul Titano ha creato una società di servizi che si chiama Forza Sport di cui è amministratore unico mentre Sergio Grassi è il direttore tecnico: si occupa di organizzazione di eventi, intermediazione, supporto per allenatori e giocatori. Inoltre è a capo di una Academy di cui una a San Paolo assieme all’ex campione del mondo con la Nazionale brasiliana nel 2002 Juliano Haus Belletti

“ Sarò il presidente di tutti, della società calcistica e di tutti i suoi giocatori e di quella di futsal – le sue prime parole – . Sono a disposizione di tutti coloro che avranno bisogno di me, insieme cercheremo di fare crescere il club in tutte le sue espressioni”.

Quale è il suo programma per il Murata?

“ Per prima cosa dobbiamo strutturarci a livello societario, dare ruoli e compiti definiti in modo tale da non disperdere energie preziose e inoltre mettere a punto un’efficace organizzazione anche logistica. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, cerceremo di fare un salto di qualità. Forza Sport è una società che fa scouting, cercherà di trovare giocatori giusti, giovani di prospettiva, non solo brasiliani ma di tutte le parti del mondo, per il nostro progetto tecnico. Il Murata vuole essere un palcoscenico, una vetrina per spiccare il volo verso il calcio professionsitico e la cessione di Rodrigue in Corea è la dimostrazione. In questi mesi abbiamo allacciato contatti con società del territorio, sia calcistiche e che possono essere interessate ai nostri giocatori, sia di futsal”.

Da punto di vista sportivo?

“ Inseririci tra i club che storicamemte lottano per lo scudetto. Stiamo già lavorando per la prossima stagione con il mister e Sergio Grassi. Punteremo ad avere con noi anche dei Nazionali sammarinesi dopo aver portato tesserato il portiere Elia Benedettini ed avere già i Nazionali Under 21 Toccaceli, Rastelli e prima che partisse verso Pietracuta Matteoni il quale potrebbe tornare alla base”.

L’Academy si farà?

“ E’ nel nostro progetto, si chiamerà Academy Forza Sport Elite. Vedremo di cominciare a settembre. Avrà un respiro internazionale e sarà incentrata non solo sull’attività calcistica ma anche su programmi formativi extracalcistici. Dobbiamo trovare la situazione logistica giusta ricettiva e campi di allenamento e non è facile”.

Soddisfatto della stagione calcistica del Murata?