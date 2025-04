San Marino, calcio. Murata: “Una ripartenza che nasce dal cuore”

La Società Sportiva Murata desidera condividere con i propri tifosi, sostenitori e con tutta la comunità sportiva un messaggio di verità, gratitudine e speranza.

Stiamo vivendo una fase di transizione complessa, segnata dalla necessità di risollevarci da numerose difficoltà, sia economiche che morali, causate dalla precedente gestione. Non è facile ricostruire quando si parte da una situazione così compromessa, ma lo stiamo facendo, passo dopo passo, con umiltà, trasparenza e determinazione.

Desideriamo ringraziare profondamente tutto lo staff, i collaboratori e gli atleti che, con pazienza e dedizione, stanno continuando a credere nel progetto Murata. Il loro sostegno è linfa vitale per un doppio percorso di rilancio: quello del calcio a 11, che merita di tornare protagonista, e quello del futsal, che anche in questa stagione sta regalando grandi emozioni.

Rilanciare una società sportiva non è mai semplice, soprattutto quando le sfide economiche sembrano ostacoli insormontabili. Eppure, chi sta dimostrando pazienza e fiducia in questo momento delicato, sta dimostrando qualcosa di ancora più grande: amore vero per la maglia, per la storia, per il futuro di questa gloriosa società.

A tutti voi che ci sostenete, va il nostro più sentito grazie.

Nelle prossime settimane annunceremo le nuove mosse della società per il rilancio del calcio a 11, certi che – insieme – sapremo tenere alta la bandiera della S.S. Murata, simbolo di passione, orgoglio e tradizione del nostro calcio.

Comunicato Stampa