San Marino. Calcio RSM, Murata fuori dalla Coppa. Angelini: ‘Ko che serve per crescere’. Ora il Tre Penne

Uscito di scena dalla Coppa Titano per mano del Domagnano, il Murata si

rituffa nel campionato affrontando domenica i campioni in carica del Tre

Penne (Montecchio, ore 15) che nella maratona di Coppa (due

supplementari) ha eliminato la Cosmos (2-1).

Mister Angelini, partiamo dalla Coppa. Cosa non è andato per il verso

giusto?

“Sono contento della prestazione, purtroppo non abbiamo fatto gol, ma

l’atteggiamento è stato quello giusto, anche in dieci. Mi assumo tutta

la responsabilità. Ho schierato una squadra molto offensiva, per cercare

di vincere, con una difesa a tre che era a due in realtà perché uno dei

braccetti saliva molto. Volevo verificare se avessimo fatto un ulteriore

salto, se dopo sei vittorie, un pareggio e una sconfitta, fossimo al

pari delle grandi. Così non è stato, fermo restando che i loro gol sono

arrivati sue due nostri regali e sull’1-0 siamo rimasti in dieci e sono

certo che undici contro undici saremmo riusciti almeno a pareggiare. Pur

nella nostra frenesia avremmo potuto in realtà andare a segno

ugualmente, ma purtroppo non abbiamo la fortuna e la precisione

necessaria. Una sconfitta che fa bene alla squadra nel suo evidente

processo di crescita”.

Ora un esame importante, i campioni del Tre Penne, reduce dalla

maratona di Coppa e con un giorno di riposo in meno rispetto al Murata…

“La rosa del Tre Penne è lunghissima, con cinque cambi non ci sono

problemi, tra l’altro alcuni hanno giocato solo uno spezzone del match.

E poi le vittorie portano entusiasmo e il Tre Penne è in forma e ben

allenato, una squadra matura, che capisce i momenti della partita,

sorniona, che non spreca energie e non perde mai la testa. Sulla rosa

della scorsa stagione sono stati inseriti Rosini e Scarponi che hanno

fatto la serie D. Non abbiamo vantaggi, date retta a me. Dovremo fare la

partita perfetta e sperare in qualche loro sbavatura. Con la Fiorita

abbiamo accarezzato il sogno, speriamo di realizzarlo contro il Tre

Penne. Sarebbe importante comunque un risultato positivo per allungare

sulle avversarie della nostra fascia”.

Nel Murata ancora assenti gli infortunati Vasconcellos e Brescianini,

Toccaceli già in panchina contro il Domagnano ritorna disponibile.

Intanto il difensore Giacomo Matteoni è stato convocato per il raduno di

lunedì 30 della Nazionale maggiore di Costantini.

Nella foto: mister Beppe Angelini

Comunicato Stampa