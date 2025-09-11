San Marino, calcio. Serravalle, Juvenes Dogana carica per il derby col Cosmos: «Siamo consapevoli della nostra forza»

Atmosfera da derby a Serravalle. La Juvenes Dogana, dopo lo 0-0 all’esordio di campionato e il convincente 7-0 in amichevole durante la pausa nazionali, è pronta a tornare sul prato dell’“Ezio Conti” di Dogana. La sfida contro il Cosmos si giocherà dopodomani, sabato 13 settembre alle ore 15, e promette scintille: da una parte la determinazione dei biancorossoblu, dall’altra una rivale che lo scorso anno impose lo 0-0.

A scaldare la vigilia sono le parole di due protagonisti di questo inizio stagione: il difensore ucraino Yuriy Bakalyar, miglior giocatore della prima giornata, e l’attaccante Gianmaria Borghini, autore di una doppietta nell’amichevole di venerdì a Cattolica.

Bakalyar, simbolo della solidità difensiva, ha raccontato con lucidità le sensazioni del debutto in campionato: «La partita contro il San Giovanni è stata equilibrata. Abbiamo creato alcune buone occasioni da gol, ma il pareggio alla fine credo sia il risultato più giusto, perché negli ultimi minuti ci siamo abbassati e abbiamo un po’ sofferto. Nel complesso, però, si sono viste cose positive: la squadra sta crescendo e sta prendendo forma, e questo mi lascia soddisfatto».

Guardando al derby, il difensore non ha dubbi: «Affronteremo una squadra forte, contro la quale lo scorso anno chiudemmo con uno 0-0. Sarà una sfida dura, ma sappiamo che nell’ultima gara hanno avuto due espulsi e dovremo essere bravi a sfruttare ogni occasione. L’aspetto fondamentale sarà giocare con intelligenza, restando lucidi per tutti i 90 minuti. È un derby e tutti noi vogliamo i tre punti: daremo il massimo per conquistarli».

Se Bakalyar ha messo in evidenza la crescita della squadra, Borghini ha posto l’accento sull’entusiasmo e sul nuovo assetto tattico: «L’amichevole di venerdì è stata molto positiva, al di là del risultato. Abbiamo messo in pratica moduli, tattiche e schemi provati durante la settimana: era un po’ il nostro “esame” e credo che la squadra abbia risposto bene. Qualche calo c’è stato, dovuto alla stanchezza, ma in generale siamo contenti e sulla strada giusta».

Per l’attaccante, la partita di sabato rappresenta un banco di prova cruciale: «Contro il Cosmos vogliamo offrire la migliore prestazione possibile ed evitare rimpianti. Se ognuno di noi darà il 100%, sarà dura per chiunque affrontarci. Se poi gli avversari si dimostreranno più forti, accetteremo il verdetto, ma l’importante è scendere in campo consapevoli dei nostri mezzi e della nostra forza».

Infine, Borghini ha voluto sottolineare la compattezza del gruppo come vera arma in più: «Quest’anno la squadra è stata rinnovata, ma il gruppo si è cementato in fretta. Molti di noi già si conoscevano dal campionato, e questo ha favorito l’inserimento. Ci troviamo bene, sia in campo sia fuori, e c’è grande unità. Adesso resta solo da continuare a lavorare seguendo le indicazioni del mister: sono certo che potremo toglierci grandi soddisfazioni».

Il countdown è iniziato: il derby di Serravalle si avvicina e in casa Juvenes Dogana non mancano motivazioni e fiducia.