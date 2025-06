San Marino, calcio. Serravalle: Juvenes Dogana rivoluziona la rosa con dodici nuovi innesti per la stagione 2025/26

Nuova stagione, nuova Juvenes Dogana. Il club di Serravalle volta pagina e lo fa con decisione, annunciando ben dodici nuovi acquisti per il campionato 2025/26 e affidando la guida tecnica a Riccardo Boldrini, ex allenatore della Polisportiva Stella San Giovanni. Il cambio in panchina segna l’inizio di un progetto ambizioso, che affonda le radici nell’identità territoriale e nell’esperienza maturata nel panorama calcistico sammarinese.

Il nuovo direttore sportivo Fabio Gentilini, ex portiere titolare della Juvenes Dogana, ha subito impresso la propria visione, costruendo un organico giovane, motivato e con radici ben piantate nel territorio: «Quando si cambia molto – ha dichiarato – è fondamentale puntare su persone che si conoscano già anche fuori dal campo. Ho scelto ragazzi che vivono a San Marino o nelle immediate vicinanze, quasi tutti under 30 e con esperienze pregresse nel nostro campionato. Questo approccio ci aiuterà ad avere un gruppo coeso e subito competitivo».

I NUOVI ACQUISTI – DODICI INNESTI PER RILANCIARE IL CLUB

Portiere

Davide Colonna (classe 2000): curriculum importante con esperienze nei settori giovanili di Cesena, San Marino, Bologna, oltre a Virtus Francavilla (Serie C), Forlì e Cattolica (Serie D). Negli ultimi quattro anni è stato colonna del Domagnano.

Difensori

Michael Parma (1997): ritorna a Serravalle dopo le ultime stagioni al Domagnano.

Giacomo Borghini (2001): terzino sinistro in arrivo dal Riccione, anche lui di ritorno in maglia biancorossa.

Stefano Sartini (1999): ex San Giovanni, Cosmos e Cattolica, aggiunge determinazione e grinta.

Andrea Ghiggini (1999): difensore centrale con un percorso internazionale tra Italia e Stati Uniti (Aquinas College, Midwest United – USL2), reduce da un’esperienza col San Giovanni.

Centrocampisti

Fabio Giovagnoli (1992): mediano d’esperienza, reduce da due anni e mezzo vincenti al Tre Penne, con titoli, finali e presenze europee.

Matteo Gaiani (1994): ex Cesena, ha militato in Serie D e nei top club del Titano.

Kevin Lisi (2001): mezzala offensiva versatile, già visto con San Giovanni e Faetano, arriva dopo buone stagioni in Serie D.

Attaccanti

Gianluca Benedetti (1996): torna a casa dopo un anno al Riccione. Conosce l’ambiente e il club.

Gianmaria Borghini (1996): esterno offensivo, anch’egli ex Riccione, completa un altro gradito ritorno.

Nicola Sartini : esterno d’attacco con esperienze in Promozione e tre stagioni al San Giovanni.

Mattia Aprea (2003): trequartista offensivo in arrivo dal San Giovanni, con trascorsi in Serie D (Rimini, Cattolica) ed Eccellenza campana.

UN NUOVO CORSO CON OBIETTIVI CHIARI

La Juvenes Dogana vuole essere protagonista sin dalle prime giornate del prossimo campionato. La scelta di elementi già rodati nel contesto sammarinese e con legami personali e sportivi sul territorio punta a ridurre al minimo i tempi di amalgama e creare un’identità forte, dentro e fuori dal campo.

La società ha voluto anche ringraziare Achille Fabbri, tecnico uscente, per il lavoro svolto nella scorsa stagione, augurandogli il meglio per il futuro. Ora i riflettori sono tutti puntati su Riccardo Boldrini, chiamato a guidare un gruppo costruito per alzare l’asticella.