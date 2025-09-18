San Marino, calcio. Serravalle, la Juvenes Dogana sfida il Tre Fiori da imbattuta: “Gruppo unito e mentalità vincente”

La Juvenes Dogana di mister Riccardo Boldrini si prepara alla terza giornata del campionato sammarinese di calcio a 11, in programma domenica 21 settembre alle ore 15 al Centro Sportivo di Montecchio, dove affronterà il Tre Fiori.

La formazione biancorossoblu arriva all’appuntamento da imbattuta e con la porta ancora inviolata: dopo lo 0-0 con il San Giovanni all’esordio, è arrivata la prima vittoria stagionale nel derby di Serravalle contro il Cosmos, firmata dal gol di Filippo Pedini.

Proprio il difensore match-winner del derby ha presentato la prossima sfida: «Con il Cosmos abbiamo fatto una partita che avevamo preparato bene – spiega Pedini – all’inizio, nei primi 20 minuti, entrambe le squadre si studiavano e la gara è stata molto equilibrata, con due formazioni più o meno sullo stesso livello. Poi siamo stati bravi a crederci forse un po’ di più di loro nel secondo tempo e infatti siamo riusciti a sbloccarla. Dopo il gol siamo stati molto bravi a gestire l’1-0 e abbiamo avuto addirittura l’occasione per il raddoppio. È stata un’ottima partita e abbiamo conquistato tre punti d’oro».

Sulla prossima partita con i gialloblu di Fiorentino, Pedini non ha dubbi: «Contro il Tre Fiori dovremo cercare di fare più punti possibili. Sappiamo che loro sono una squadra molto forte, che ha raggiunto anche la Conference League quest’anno, quindi non sarà una partita facile. Ma ce la metteremo tutta per provare a portar via punti. Ho deciso di rimanere alla Juvenes Dogana perché mi fido molto della società e delle scelte fatte dal direttore sportivo. Ho visto che stava costruendo una squadra forte e sono orgoglioso di far parte di questo gruppo, che è davvero un gruppo con la G maiuscola».

Al suo fianco, in sala stampa, anche il portiere Davide Colonna, all’esordio ufficiale con la Juvenes Dogana proprio nel derby di sabato scorso: «È stato il mio esordio e sono contento di averlo vissuto, nonostante i problemi alla caviglia che sto ancora curando – racconta – mi auguro il meglio per le prossime partite. Contro il Cosmos siamo partiti bene, abbiamo retto il gioco e anche dopo il gol, quando abbiamo avuto un momento di difficoltà, si è vista la compattezza della squadra. Non abbiamo concesso nulla, siamo rimasti compatti e siamo ripartiti nel modo giusto. Anche a livello caratteriale e mentale abbiamo fatto una grandissima prova».

Sulle aspettative contro il Tre Fiori, Colonna è chiaro: «Per la prossima partita mi aspetto una prestazione all’altezza di quella appena disputata. Non dobbiamo mai sbagliare atteggiamento: è la nostra linea guida. Dobbiamo entrare in campo sempre con la voglia di vincere, senza sottovalutare l’avversario, senza sbagliare l’approccio mentale e restando sempre concentrati».