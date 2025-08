San Marino Calcio, si apre la stagione con il ritiro a Chianciano Terme

È ufficialmente iniziata ieri, lunedì 4 agosto, la stagione 2025/26 del San Marino Calcio. La squadra si è ritrovata nel ritiro precampionato presso il Grand Hotel Le Terme di Chianciano Terme, dove ha preso il via la preparazione atletica in vista del prossimo campionato di Serie D. Un inizio segnato da un gesto forte del presidente Emiliano Montanari, che si è presentato a sorpresa nel tardo pomeriggio, guidando personalmente una delle sue fuoriserie da Roma per raggiungere il gruppo.

“Ho deciso all’ultimo momento di salire a Chianciano perché, nonostante fosse domenica pomeriggio ed ero con la mia famiglia, sentivo forte il desiderio di trasmettere questo senso di appartenenza”, ha dichiarato Montanari. “Il San Marino Calcio è una famiglia e qui ci sono amici e persone che dedicano il loro tempo alla società con passione e professionalità. Mi sembrava doveroso quindi accoglierli personalmente ed a braccia aperte, proprio come fa un buon padre di famiglia”.

Il patron biancazzurro ha salutato i presenti alle 19:00 nel corso di una riunione alla quale hanno preso parte, oltre ai calciatori convocati, il vicepresidente Gino Montella, il direttore sportivo Daniele Deoma, il responsabile scouting Alessio Ferroni e il responsabile Juniores Tiziano Canini. Presente anche il tecnico Andrea Malgrati con il suo staff, composto dal team manager Sandro Macerata, dal preparatore atletico Marius Simiras e dal preparatore dei portieri Fabio Finucci.

“Benvenuti a tutti – ha detto Montanari – è un piacere vedervi, benvenuto allo staff, ai miei grandi amici di vecchia data. Siamo qui per iniziare la stagione sportiva nel migliore dei modi. Confido di fare un buon campionato insieme con voi e con lo staff che abbiamo scelto di darvi a supporto. Sarò presente e verrò spesso a trovarvi”.

Significativo anche l’intervento del vicepresidente Gino Montella, che ha voluto rimarcare l’importanza di rappresentare non solo una squadra, ma un’intera nazione: “Ai ragazzi voglio dire soltanto una cosa, è vero che loro giocano nel campionato italiano in Serie D, ma rappresentano una nazione, uno Stato, quindi è un senso di responsabilità doppio”.

Il mister Andrea Malgrati ha invece illustrato la filosofia di lavoro che guiderà la preparazione, puntando su metodi personalizzati e tecnologie avanzate. “Quello che più mi interessa – ha spiegato – è avere persone che indipendentemente dalla categoria dimostrino di essere dei professionisti dentro e fuori dal campo. Vi tratterò come professionisti perché da voi voglio il massimo, questo è il mio credo e cercheremo di svilupparlo insieme”.

La serata si è conclusa con una cena conviviale e un omaggio personalizzato offerto dal presidente Montanari a tutti i partecipanti. In tarda serata, il patron ha poi fatto ritorno a Roma.

Nel pomeriggio di ieri, il gruppo – attualmente composto da 25 calciatori – ha svolto i primi test atletici. Oggi, martedì 5 agosto, alle 9:30, si è tenuta la prima seduta di allenamento allo stadio di Chianciano Terme, articolata in una fase atletica e una tecnica, con i primi tocchi al nuovo pallone ufficiale Molten.

Rosa attuale del San Marino Calcio:

Portieri: Jacopa Coletta, Edin Ajradinoski, Filippo Di Ghionno

Difensori: Filippo Fabbri, Matteo Rizzi, Augustin Ale, Gianmarco Pericolini, Alessandro Fabbri, Alessandro Tosi, Matteo Lecchi, Giovanni Brighi, Luca Giannini

Centrocampisti: Elia Visconti, Nicolò Golfarelli, Francesco Di Martino, Denis Useini, Alessio Gulinatti

Attaccanti: Carmelo D’Antona, Mario Merlonghi, Alessandro Provazza, Mattia Gasperoni, Angelo Bennici, Luca Giacomini

Alessandro Tosi e Alessio Gulinatti, non ancora disponibili, raggiungeranno il gruppo nei prossimi giorni.