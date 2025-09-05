San Marino, calcio. Ufficiali i convocati per la sfida di domani sera contro la Bosnia: tra esperienza e giovani promesse

Ci siamo: il CT della Nazionale di San Marino ha diramato la lista dei convocati per la prossima sfida contro la Bosnia ed Erzegovina, un match – in programma domani sera alle ore 20.45 a Serravalle – di spessore internazionale che vedrà i Titani scendere in campo con un mix di veterani e giovani di talento.

L’elenco, comunicato oggi dall’Ufficio Stampa FSGC, racconta bene la doppia identità del gruppo: da una parte colonne portanti come Alessandro Golinucci, Dante Rossi e Nicola Nanni, dall’altra ragazzi giovanissimi che iniziano a scrivere ora le prime pagine della loro carriera in azzurro, come Filippo Capicchioni classe 2006, Gabriel Capicchioni classe 2006, Nicolas Giacopetti classe 2006 e il debuttante Fausto Marino Salicioni, attaccante scuola Virtus Entella.

I volti più attesi

Spicca, come sempre, il nome di Nicola Nanni (46 presenze, 3 reti), riferimento offensivo dei biancoazzurri e attualmente in forza all’Arzignano Valchiampo. Al suo fianco, la freschezza di Filippo Berardi (35 presenze, 3 reti), pronto a garantire estro e imprevedibilità sulle fasce.

In mediana non mancano certezze come Marcello Mularoni (49 presenze) e soprattutto il capitano tecnico ed emotivo della squadra, Alessandro Golinucci, con le sue 58 presenze e la responsabilità di guidare un gruppo ricco di giovani volenterosi.

In difesa l’esperienza di Dante Rossi (classe 1987, 36 presenze) farà da riferimento a una retroguardia dove trovano sempre più spazio i giovani del vivaio come Marco Pasolini (2003), Alberto Riccardi (2006) e Giacomo Valentini (2001).

Tra i pali sarà ballottaggio tra il sammarinese esperto di piazze estere Edoardo Colombo (13 presenze), il veterano di club locali Matteo Zavoli e il giovanissimo Pietro Amici, classe 2004.

Giovani in rampa di lancio

Grande curiosità per il talento emergente Fausto Marino Salicioni (2006, Virtus Entella), che entra per la prima volta in una lista ufficiale della Nazionale maggiore. Insieme a lui, gli altri prodotti del settore giovanile come Nicko Sensoli (2005, 13 presenze già collezionate) e Matteo Valli Casadei (2005, centrocampista già con 10 presenze in azzurro) rappresentano il segnale più chiaro del rinnovamento tecnico in atto.

Il percorso continua

L’appuntamento con la Bosnia sarà, come sempre, una sfida proibitiva sul piano del risultato, ma anche un’occasione preziosa per fare esperienza internazionale e dare minutaggio ai giovani più promettenti. La Nazionale di San Marino, chiamata a costruire il proprio futuro passo dopo passo, continua infatti a puntare su un gruppo coeso, pronto a crescere gradualmente tra sacrificio, umiltà e fierezza identitaria.

Convocati San Marino – Bosnia ed Erzegovina (selezione FSGC):

Portieri: Amici, Colombo, Zavoli

Difensori: Cevoli, Fabbri, Pasolini, Riccardi, Rossi, Tosi, Valentini

Centrocampisti: Lorenzo Capicchioni, Contadini, Giocondi, Alessandro Golinucci, Mularoni, Valli Casadei, Zannoni

Attaccanti: Berardi, Gabriel Capicchioni, Giacopetti, Nanni, Salicioni, Sensoli

Un gruppo che unisce generazioni diverse, simbolo della volontà del movimento calcistico sammarinese di crescere senza mai rinunciare all’orgoglio della propria maglia.