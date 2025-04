San Marino, calcio. Virtus a un passo dallo Scudetto, ma la corsa playoff è ancora apertissima: ecco cosa ci attende nella 29ª giornata del Campionato Sammarinese

Un weekend che potrebbe decidere tutto: tra il profumo delle colombe pasquali e la tensione dell’ultima volata, il Campionato Sammarinese di calcio si prepara a vivere la sua 29ª giornata, la penultima di una stagione che ha ancora molto da raccontare. Si gioca tra venerdì 18 e sabato 19 aprile, con otto sfide tutte in diretta streaming su Titani.tv, e un match anche su FIFA+. In palio: lo scudetto, i playoff, la salvezza, l’orgoglio.

Virtus pronta al trionfo, ma il Tre Fiori sogna il colpaccio

Gli occhi saranno tutti puntati su Virtus – Tre Fiori, che si gioca sabato pomeriggio a Montecchio. I neroverdi, autori di una stagione pressoché perfetta, possono mettere le mani sul titolo già in questa giornata. Ma i gialloblù, terzi e mai domi, faranno di tutto per rimandare la festa, anche per tenersi stretto un posto nella griglia playoff.

Sfida playoff: è il momento della verità

Nella corsa per l’ottavo posto, ultimo utile per la post-season, il margine di errore è ormai nullo. Il Murata se la vedrà col Faetano, mentre il Fiorentino, galvanizzato dall’ultimo successo, affronta un Cosmos in cerca di stabilità. Juvenes-Dogana, invece, dovrà superare l’ostacolo La Fiorita per rimanere agganciata al treno playoff: impresa tutt’altro che semplice, contro una squadra ancora imbattuta.

Anche il Cailungo ha ancora speranze, ma dovrà battere un Pennarossa disperato, in fondo alla classifica e a caccia di ossigeno.

San Giovanni e Domagnano, sfida tra alti e bassi

Altra gara ad alta tensione è quella tra San Giovanni e Domagnano, trasmessa anche su FIFA+. I primi inseguono un piazzamento migliore, i secondi devono spezzare una serie nera da cinque ko consecutivi. Entrambe sanno che una vittoria può cambiare tutto.

Tre Penne, tempo di rialzarsi

Il Tre Penne, squadra storica, deve dimostrare di essere ancora all’altezza del suo nome. Affronterà la San Marino Academy, in crescita e affamata di punti. Gli uomini di Città non possono più sbagliare, se vogliono evitare i preliminari dei playoff.

Libertas e Folgore, sogni e incubi

A Fiorentino, invece, la Folgore, già sicura della qualificazione, vuole tornare a vincere dopo un periodo opaco. Di fronte avrà una Libertas ferita e bisognosa di punti, con la stagione ancora in bilico.

CALENDARIO 29ª GIORNATA – CAMPIONATO SAMMARINESE 2024-2025

VENERDÌ 18 APRILE (ore 21:15)

Cailungo – Pennarossa (Domagnano)

Murata – Faetano (Fiorentino)

Fiorentino – Cosmos (Montecchio)

San Marino Academy – Tre Penne (Dogana)

SABATO 19 APRILE (ore 15:00)

San Giovanni – Domagnano (Domagnano) – in diretta anche su FIFA+

Virtus – Tre Fiori (Montecchio)

Folgore – Libertas (Fiorentino)

Juvenes-Dogana – La Fiorita (Dogana)

Con solo due giornate alla fine, ogni pallone peserà come un macigno. Il tempo dei calcoli è finito: ora si gioca tutto, fino all’ultimo secondo. E a San Marino, la passione non si ferma mai.