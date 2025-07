San Marino. Calendari, la nuova stagione calcistica prende forma

Come lo scorso anno, a margine di Calcio Estate è stato organizzato il sorteggio del calendario di Campionato Sammarinese e del tabellone di Coppa Titano. Si è partiti proprio dalla regular season che metterà in palio lo Scudetto del calcio sammarinese, assegnato dopo trenta giornate alla prima classificata. Un eventuale arrivo a pari punti richiederebbe uno spareggio per l’assegnazione del trofeo, indipendentemente dalla differenza punti o dagli scontri diretti maturati.

La Virtus tenterà di difendere il titolo a partire dall’ultima settimana di agosto, quando è calendarizzata la prima giornata di campionato. Curiosamente, saranno proprio le due grandi protagoniste della passata stagione a sfidarsi: i Neroverdi incroceranno infatti La Fiorita. La San Marino Academy debutterà invece contro la Libertas, mentre conserva un grande appeal anche la sfida Cosmos-Tre Fiori, con la quale le squadre di Selva e Girolomoni debutteranno in campionato. Non a livello stagione i Gialloblù, dal momento che il club di Fiorentino sarà interessato dalla Supercoppa Sammarinese – da contendere alla Virtus detentrice nella serata del 27 agosto. Quella partita rappresenterà a tutti gli effetti il varo della stagione sportiva sammarinese 2025-26.

Ha completato la cerimonia di sorteggio la composizione del tabellone di Coppa Titano. Da regolamento, la Virtus può godere di un bye all’altezza degli Ottavi – occupando la testa di serie n. 1. Privilegi di seeding anche per La Fiorita (2), Tre Penne (3) e Tre Fiori (4) esenti da sorteggio e già posizionate in modo che non possano reciprocamente sfidarsi prima di un’eventuale semifinale. Oltre al derby di Borgo Maggiore tra Cailungo e Libertas, la cui vincente sfiderà la Virtus ai Quarti di Finale, spiccano San Giovanni-Cosmos e Folgore-La Fiorita, incontri di indubbio interesse a questa profondità del tabellone. L’andata degli Ottavi di Finale è prevista quale impegno infrasettimanale del 24 settembre, mentre il ritorno nella settimana del 22 ottobre.

Questo il tabellone di Coppa Titano 2025-26

[1] Virtus/bye

Cailungo/Libertas

San Giovanni/Cosmos

[4] Tre Fiori/Pennarossa

[3] Tre Penne/Domagnano

Fiorentino/Juvenes-Dogana

Murata/Faetano

Folgore/[2[ La Fiorita

FSGC | Ufficio Stampa