San Marino. Calisthenics: successo per la terza edizione del Campionato Internazionale di Streetlifting

La palestra “Umberto Briganti” di Fonte dell’Ovo è stata teatro domenica 13 aprile del 3° Campionato Internazionale di Calisthenics di specialità Streetlifting, organizzato dalla Evolve, società affiliata alla Federazione Sammarinese Pesi.Lo Streetlifting è una specialità che ruota intorno all’allenamento di quattro esercizi, svolti in ordine decrescente di difficoltà: Muscle up, Trazioni, Dip e Squat ognuno da ripetere per tre volte.

Alla manifestazione hanno partecipato 33 atleti provenienti da Italia, Svizzera e San Marino, con i Titani rappresentati da Martina Zonzini, Diego Zonzini, Matteo Fattori, Luca Succi, Cristian Fattori, Riccardo Colombo ed Andrea Sparnacci. Sparnacci si è distinto per la vittoria in uno dei quattro esercizi previsti dalla specialità, Muscle Up, sollevando 25kg. Durante l’Evolve Cup è stato battuto il record italiano nello Squat per la categoria -66kg da Gianmarco Pironi, atleta del team Strength Romagna, che ha sollevato ben 216kg.