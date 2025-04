San Marino. Campionati a Squadre: i risultati del weekend

Proseguono gli impegni per le formazioni sammarinesi impegnate nei Campionati Regionali a Squadre.

In serie C le biancazzurre, in campo con i colori del San Marino Tennis Club, domenica hanno ricevuto la visita del TC Riccione, imponendosi per 3-1. La squadra sammarinese, che ha schierato Silvia Alletti, Talita Giardi e Serena Pellandra, è prima nel girone e, con una giornata d’anticipo, è già qualificata alla fase successiva. La formazione Under 14 maschile (foto), impegnata nella seconda fase, sabato ha subito una battuta d’arresto per 3-0 contro il Galimberti Tennis Team. In campo Alberto Lonfernini e Marco Fantini nei singolari e Lonfernini in coppia con Leonardo Pedrella Moroni nel doppio.

Sabato prossimo i titani sfideranno la Pol. Soglianese. Nella pima giornata della seconda fase del Campionato a squadre Under 16 è arrivata una sconfitta per 3-0 contro il TC Ippodromo Cesena. In campo Nicolò Bollini e Gian Nicola Lonfernini che, oltre ad aver disputato i due singolari, hanno giocato il doppio.

Infine, Amelia Valentini nel weekend ha affrontato con la rappresentativa riminese la finale regionale della Coppa delle Province, classificandosi al secondo posto dietro a Modena.