San Marino. Campionati a squadre tennistavolo Juvenes

Sono ripartiti il 12 ottobre i campionati a squadre, dopo le prime due giornate giocate in trasferta, esordio casalingo Sabato 26 ottobre al Multieventi per le tre squadre della Juvenes San Marino impegnate rispettivamente in serie C1/C2/D2, è stato centrato un bel tris di vittorie con il team di C1 che vince 5:3 contro la Sestese e rimane a punteggio pieno al primo posto in classifica, la squadra di C2 vince il suo primo incontro per 5:2 contro il Fabriano e conquista i suoi primi due punti in classifica ed infine il giovane team di serie D2, batte 7:0 il Montemarciano e con tre successi consolida il primo posto in classifica a punteggio pieno.