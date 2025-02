San Marino. Campionato BKN301: alla Fiorita basta Guidi, tris del Tre Penne che vede la semifinale

Sfumato lo Scudetto dopo un bellissimo duello con la Virtus, La Fiorita si tuffa nei Quarti dei playoff di Campionato BKN301 per conquistare l’Europa. La squadra di Manfredini parte con il piede giusto grazie al successo di misura sulla Folgore con la firma di Tommaso Guidi nella sfida di andata giocata questo pomeriggio ad Acquaviva.

Accade poco o nulla nella prima parte di gara. Al 23’ su una rimessa della squadra di Montegiardino, è Guidi che prova a rimetterla in mezzo di testa, la sfera poi va a sbattere sul corpo di Brolli. Proteste dei Gialloblu per un possibile tocco di mano ma l’arbitro Delvecchio – entrato in campo da pochi secondi per l’infortunio di Ucini, nominato inizialmente come fischietto “titolare” – lascia giocare. Passano pochi istanti e La Fiorita riesce a sbloccarla: è Guidi che raccoglie il pallone dalla destra e punta l’area, dopo un paio di finte si porta la sfera sul destro e con un diagonale perfetto infila Venturini per il vantaggio. Sul finale di tempo si va vedere anche la Folgore, al quale serve almeno una vittoria nel doppio confronto per passare il turno e accedere alle semifinali. Prima è Bernardi che ci prova in girata al limite dell’area, spedendo però la sfera sul fondo. Poco dopo è Sartori che prova a pescare in area con un bel cross ancora Bernardi che va di testa, l’attaccante sammarinese colpisce bene mandando la palla alta di poco ma nell’occasione l’arbitro Delvecchio segnala anche la posizione irregolare al momento della conclusione.

La squadra di Lasagni esce bene dagli spogliatoi e in avvio ha subito un’altra occasione: Cateni ricicla un ottimo pallone e la appoggia per Anzaghi che crossa in area con il mancino, è poi Fasan che si infila benissimo tra le maglie gialloblu e dal limite dell’area piccola ci prova di testa spedendo però alto. La sfida resta sempre in equilibrio, con i giocatori che non si risparmiano nei contrasti (ben quattro ammoniti nel giro di pochi minuti).

Prima del recupero, due ottime occasioni – una per parte: al 84’ è Brolli che ci prova direttamente su calcio di punizione con un gran destro sul quale Vivan respinge, sul ribaltamento di fronte Guidi serve Jacopo Semprini che prova a chiuderla con un bel diagonale ma Venturini è strepitoso e nega il raddoppio. Si entra così nel recupero, con ben otto minuti voluti dall’arbitro per via delle numerose interruzioni di gioco. La Folgore insiste sino all’ultimo ma non riesce a trovare il pareggio. Ora nel ritorno – previsto per mercoledì 1 maggio alle 20:45 ad Acquaviva – al club di Falciano servirà una vittoria con almeno due gol di scarto.

Con un secco 3-0 sulla Juvenes-Dogana, il Tre Penne comincia il suo percorso nei playoff nel migliore dei modi. La squadra di Ceci con il successo odierno a Montecchio ipoteca di fatto la semifinale. Ora infatti nel ritorno dei quarti che si gioca mercoledì 1 maggio a Montecchio (ore 20:45) al club del castello di Serravalle sarà necessario un largo successo di almeno quattro reti.

L’avvio è tutto di marca biancoazzurra: al 10’ Badalassi raccoglie il lancio profondo di Rosini poi è bravo a lavorare spalle alla porta e a servire lo scarico per Dormi che con il mancino fa 1-0. Passano solo cinque minuti e la squadra di Ceci – che saluterà a fine stagione – raddoppia: corner di Righini e testa di Lorenzo Gasperoni che trova il più classico gol dell’ex – nonché prima firma stagionale del centrocampista sammarinese. Nella prima mezz’ora c’è solo il Tre Penne in campo. Al 22’ il club di Città va vicino al tris con Vandi che – complice anche una leggera deviazione – calcia alto da ottima posizione. La terza rete viene poi negata prima della mezz’ora da un clamoroso intervento di Fabio Gentilini su incornata a colpo sicuro di Badalassi. Tutto inutile perché l’assistente di Avoni aveva segnalato il fuorigioco. Il primo squillo della Juvenes-Dogana arriva poco dopo con Davide Merli che calcia dalla distanza ma Migani è sulla traiettoria e lascia uscire la sfera. Si va così al riposo con il doppio – e meritato – vantaggio del Tre Penne.

Ad inizio ripresa però la Juvenes-Dogana cambia atteggiamento e al 57’ va vicinissima a riaprirla: gran giocata d’esterno di Gianmaria Borghini che pesca e trova Riccardo Colonna che va in estirada con il destro , la sfera però esce fuori di un soffio. Il Tre Penne si chiude e lascia il pallino del gioco alla squadra di Amati che però non trova il guizzo giusto. Al 75’ prova a chiuderla Righini che insiste centralmente poi una volta entrato in area va con il destro ma non inquadra lo specchio. Poco dopo tenta anche Cecchetti dopo una bella discesa sulla sinistra ma Gentilini allontana di pugno la conclusione dell’esterno sammarinese. Il tris però è cosa fatta al 81’: Lombardi appoggia la sfera proveniente da corner per il compagno di reparto Antonio Barretta che nell’occasione si muove da gran attaccante stoppando il pallone e calciando poi all’incrocio con il destro da dentro l’area. Nonostante il margine sia ancora più ampio, la Juvenes-Dogana al 85’ va vicinissima al gol che potrebbe rendere meno amara la sconfitta che si sta concretizzando: lancio millimetrico di Valentini per Colonna che controlla bene e poi la mette in mezzo per il tutto solo Benedetti che però da ottima posizione spedisce alto di testa. Il club di Dogana insiste anche nel recupero con il bel destro di Merli che colpisce la parte esterna della rete dando solo l’illusione del gol.