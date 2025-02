San Marino. Campionato BKN301: avanti anche La Fiorita e Tre Penne  

Nei quarti di finale dei playoff di Campionato Sammarinese BKN301 si confermano i rapporti di forza mostrati nel corso della stagione regolare. Sono in fatti le prime quattro formazioni classificatesi alle spalle della Virtus ad ottenere l’accesso alle semifinali: La Fiorita e Tre Penne raggiungono Cosmos e Murata, dopo aver superato indenni il doppio confronto con Juvenes-Dogana e Folgore.

Per il Tre Penne, che aveva vinto 3-0 nella gara di andata, sembrava poco più di una formalità la gara di ritorno – nella quale anche una sconfitta di pari misura avrebbe garantito la qualificazione alla squadra di Ceci, meglio posizionata rispetto alla Juvenes-Dogana. Eppure, non è stata una partita comoda per i campioni uscenti. Il primo grattacapo per il club di Città arriva nel riscaldamento, con l’infortunio di Migani – sostituito da Dalla Libera. In campo la Juvenes-Dogana onora una stagione più che positiva, imponendosi nella gara di ritorno per 4-2. A sbloccare l’incontro è però il Tre Penne, con il tap-in di Dormi al quarto d’ora. A trascinare la squadra di Amati c’è un Gianmaria Borghini in formato gigante: sarà tripletta alla fine per lui, nonostante il peso di un rigore fallito nel finale. La rete dell’1-1 matura in complicità con Dalla Libera, direttamente su punizione quella del vantaggio. Il momentaneo 2-2 del Tre Penne, al 62’, è a cura di Scarponi. Poi nuovamente Borghini, di testa su corner, e Colonna – dal dischetto – riaprono il discorso qualificazione che dista due reti per la Juvenes-Dogana. Così, il secondo rigore concesso alla squadra di Amati all’86’ ha messo le due squadre davanti ad un bivio che ha premiato il Tre Penne: Gianmaria Borghini calcia fuori il penalty del potenziale 5-2 con ancora tempo per sperare in un clamoroso finale per accedere alle semifinali. Termina con un successo dal sapore agrodolce la stagione della Juvenes-Dogana: ad avanzare è il Tre Penne, che sabato incrocerà il Cosmos nella prima di due sfide spalmate sulla distanza di una settimana.

Sarà invece La Fiorita ad incrociare il Murata. Il club di Montegiardino, dopo il successo di misura dell’andata, ha infilato un ulteriore clean sheet che vale la qualificazione in semifinale. Gara accorta per gli uomini di Manfredini, che concedono poco o nulla alla Folgore – pur vicina al vantaggio nel primo tempo con l’iniziativa dell’ex Pancotti, che sbatte sul montante su azione d’angolo. Per i Gialloblù anche un’eventuale sconfitta con una rete di scarto sarebbe valso li passaggio del turno, condizione che Brolli avvicina con una bordata di destro. Termina dunque a reti inviolate la sfida di Montecchio, che promuove La Fiorita alle semifinali play-off di Campionato Sammarinese BKN301.

Questo il quadro completo delle partite di ritorno dei quarti di finale dei play-off.