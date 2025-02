San Marino. Campionato BKN301: Cosmos e Murata in semifinale play-off

Ha accarezzato a lungo il sogno di approdare in semifinale, il San Giovanni, che capitola nei venti minuti finali – complice l’espulsione di Corinti ed il successivo calcio di rigore accordato al Cosmos, che dagli undici metri ha sbloccato la partita portando la qualificazione dalla propria parte. A segno dal dischetto Filippo Berardi, che ha anticipato di qualche minuto il raddoppio a cura di Alessandro D’Addario: i due sammarinesi griffano il passaggio del turno del Cosmos, ancora in corsa per un posto in Europa. E pensare che tra le due reti, il San Giovanni è andato a millimetri dalla rete dell’1-1 che sarebbe valsa la semifinale per il club di Borgo Maggiore: la zuccata di Augusto Garcia Rufer, servito dal fratello Azael, si è spenta di un soffio alla sinistra del montante di Simoncini.

Il copione facilmente intuibile ha voluto un Cosmos in costante proiezione offensiva per l’intero corso della partita, nonostante nel primo tempo grande lavoro per De Angelis non ci sia stato. Piuttosto, è stato Simoncini a dover volare per deviare la sventola di Corinti. Nella ripresa arrivano anche le palle-gol per il Cosmos, che saggia i riflessi di De Angelis in più di una circostanza. Le reti restano però inviolate, almeno fino all’episodio che porta al cartellino rosso di Corinti – arrivato a gamba alta ad un contrasto con D’Addario. Sugli sviluppi dello stesso piazzato, Pastorelli colpisce la faccia inferiore della traversa con De Angelis battuto. Di lì a poco, il calcio di rigore – contestato dal San Giovanni, che ne fa le spese con più di un’espulsione dalla panchina per proteste. A tempo scaduto, dopo il raddoppio di D’Addario, anche il tris di Zulli in campo aperto. Termina così la straordinaria stagione del San Giovanni, mentre il Cosmos tornerà in campo sabato a Montecchio per la seconda semifinale play-off (ore 17:30) contro la vincente di Tre Penne-Juvenes-Dogana.

Continua anche la corsa del Murata, che si impone 2-1 con il Tre Fiori e si guadagna la possibilità di sfidare una tra La Fiorita e Folgore per l’accesso alla finale. Non aveva alternative al successo la squadra di Fiorentino, che rischia sulla prima transizione avversaria sull’asse Echel-Affonso, salvo pagare dazio al 20’. Cicarelli intercetta un azzardato passaggio di Varrella ed innesca Cunha, abile a lanciare Echel nello spazio: l’attaccante salta di slancio Varrella e fredda a tu-per-tu Nardi, portando i Bianconeri – oggi con una divisa color ciclamino – in vantaggio. Il Tre Fiori ha però la capacità di rimettersi subito in carreggiata, complice un’uscita discutibile di Benedettini – anticipato da Fedeli nei pressi del vertice per il calcio di rigore che lo stesso attaccante trasforma impeccabilmente nel punto dell’1-1. Prima dell’intervallo, buona opportunità per Peters che non trova la porta con un inserimento sul secondo palo. Impreciso poi Cicarelli, che tradisce la scarsa efficacia della sua conclusione mancina. Non fa meglio Luigi Rizzo, sul lato opposto, spedendo fuori una ghiotta opportunità col piede debole.

Nella ripresa Benedettini ha il guizzo giusto per respingere il diagonale di Dolcini all'ora di gioco, mentre il Murata si fa vedere con Santos – che spedisce di un soffio al lato col mancino. Arriviamo così negli ultimi, entusiasmanti minuti gioco in cui il Tre Fiori insegue la rete della qualificazione. Micchi colpisce alto di testa da pochi passi, quando mancano 20" al novantesimo. In coda al secondo minuto di recupero, invece, Bernardi va a centimetri dal gol-vittoria. Nell'ultima ripartenza, il Murata trova però la rete della tranquillità. Ura premia l'inserimento di Gaiani, che sposta il pallone un attimo prima dell'intervento di Censoni: per Beltrano, in posizione eccellente per giudicare, non ci sono dubbi – calcio di rigore per il Murata. Dal dischetto è Cicarelli a prendersi la responsabilità dell'esecuzione: il centrocampista sceglie il diagonale, indovinato da Nardi che non può però arrivare sulla precisa traiettoria. Il club di Città vince 2-1 e centra la qualificazione alla semifinale play-off del Campionato Sammarinese BKN301, 2023-24.