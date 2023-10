San Marino. Campionato BKN301: il Cailungo vince col super gol in apertura di Giangrandi

A dispetto delle numerose occasioni da rete, il posticipo della quarta giornata di Campionato Sammarinese BKN301 si risolve a margine dell’unico gol segnato da Alessandro Giangrandi dopo appena quattro minuti di gioco. Una giocata straordinaria, quella del trequartista che già l’anno scorso si aggiudicò il premio per la realizzazione più bella della stagione: ricevuta palla sulla linea di centrocampo, si libera con un tunnel di Sarti per poi involarsi fino all’area avversaria, prima di aprire il piatto sinistro per trafiggere Battistini all’angolino.

Per la terza volta in quattro giornate è la squadra di Iencinella a sbloccare la partita e – diversamente da quando avvenuto in due circostanze precedenti – riuscirà a condurre in porto la vittoria. Questo anche perché la San Marino Academy, per la prima volta in questo scorcio di campionato, non ha trovato la via del gol. I ragazzi di Cecchetti replicano con la zuccata imprecisa di Alessandro Renzi, dovendo appellarsi poi a un grande Battistini per disinnescare la fiondata di Senja. L’estremo sammarinese è superlativo anche al 23’, quando si impone nel duello con Urbinati – smarcato da un illuminante assist di Giangrandi. L’Academy cresce col passare dei minuti, chiamando in causa Masini col bel destro dal limite di Pietro Renzi. Sfila invece di poco a lato del palo, dopo deviazione, il piazzato di Sarti. Si materializza però al 43’ la più nitida occasione per i Biancazzurri. Famiglietti parte da posizione di ala sinistra, prima di convergere sul destro per scagliare una conclusione a giro che scheggia la traversa a portiere battuto.

La ripresa si apre nel segno di Urbinati. L’attaccante del Cailungo ci prova già da calcio d’inizio, chiamando Battistini alla deviazione in angolo. Sugli sviluppi dello stesso, Urbinati va a colpire di testa chiamando l’estremo dell’Academy alla miracolosa deviazione sul montante. Meno pericoloso il successivo destro scagliato dai venti metri, controllato agilmente da Battistini. Il Cailungo prende in mano la partita nella ripresa, legittimando la vittoria maturata. Bruno sollecita nuovamente Battistini in due occasioni a ridosso del 75’, attento il portiere. La San Marino Academy torna a farsi vedere negli ultimi dieci minuti, affacciandosi nell’area di rigore avversaria con la rovesciata di Luvisi – impreciso. Sul fronte opposto i Rossoverdi protestano per un potenziale tocco di mano in area, prima di correre un brivido sull’ultimo pallone della partita. Un traversone mal calibrato dalla sinistra, infatti, gonfia la rete dal lato sbagliato – nonostante Masini fosse in pieno controllo. È l’ultimo episodio della sfida, vinta meritatamente dal Cailungo.

Se Academy e Cailungo hanno chiuso la quarta giornata di Campionato Sammarinese, è già tempo – per Virtus e Fiorentino – di aprire il turno successivo, quello precedente la sosta per le Nazionali. L’anticipo si disputerà ad Acquaviva, dove i Neroverdi andranno a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato. Attenzione però alla squadra di Camillini, che può contare su giocatori in grado di cambiare le partite rapidamente – chiedere al Cosmos, per referenze.

Qualora gli uomini di Bizzotto dovessero arrivare alla prima sosta a punteggio pieno, sarebbero certi che – nella peggiore delle ipotesi – condividerebbero la vetta con una sola squadra. Attualmente avvicendati da La Fiorita e Murata, Buonocunto e compagni seguiranno con interesse, in ogni caso, la sfida al vertice programmata nel posticipo domenicale. A Montecchio, con inizio alle 18:15, la corazzata di Montegiardino e la splendida outsider – allenata da Angelini – si sfideranno a viso aperto.

Tra gli impegni delle capolista, sei incontri spalmati tra primo e tardo pomeriggio di sabato e domenica. Due sono in calendario per domani alle 15:00. Si tratta di Tre Penne-San Giovanni e Tre Fiori-Folgore. Al “Federico Crescentini” il San Giovanni tenterà di riprendersi quanto non è riuscito a raccogliere mercoledì con il Murata. La squadra di Tognacci ha dilapidato numerose opportunità da rete, finendo per capitolare nell’ultima porzione di gara sugli sviluppi di un corner. L’esame-Tre Penne sarà certo probante per la solidità dei Rossoneri, dietro nel pronostico eppure sconfitti solo di misura da Tre Fiori e Murata, con in mezzo il prezioso pareggio con il Cosmos. In contemporanea a Montecchio, toccherà a Tre Fiori e Folgore. Cresce col passare delle settimane la qualità del gioco dei Gialloblù di Andrea De Falco – tecnico esordiente dopo una carriera da calciatore che l’ha portato a calcare anche i campi di Serie A, prima di chiudere proprio al Tre Fiori il capitolo del calcio giocato. Tra le certezze assodate per Nardi e compagni, la pericolosità su palla inattiva e in generale nel gioco aereo. Particolare che la Folgore dovrà assolutamente tenere in grande considerazione, se vorrà dare continuità a questo inizio di stagione tutto sommato positivo.

A dir poco sotto le aspettative quello del Pennarossa, che non intende arrivare alla sosta senza punti prodotti in campionato. Per riuscirci, i Biancorossi di Chiesanuova dovranno restare imbattuti nella sfida con la Juvenes-Dogana. Compito non semplice, considerato il convincente avvio della squadra di Manuel Amati – capitolata solo a tempo scaduto con La Fiorita e dimostratasi in grandissima forma in questo primo scorcio di stagione.

Come il Pennarossa, anche il Faetano va alla ricerca dei primi punti. Lo farà a Montecchio, domani alle 18:15, contro un Domagnano che è riuscito invece a muovere la classifica proprio nel corso del turno infrasettimanale. Il pareggio con la Folgore è benzina per il rinnovatissimo gruppo affidato a Paolo Rossi, la cui amalgama sta migliorando di partita in partita. Non scenderanno in campo prima di domenica – del resto si sono sfidate fino alle 23:00 di giovedì sera – San Marino Academy e Cailungo.

Per i Rossoverdi di Iencinella, rigenerati dal successo nei confronti della San Marino Academy, ci sarà da fare i conti con un Cosmos che non può più rimandare l’appuntamento con la vittoria. Benché ancora imbattuti, Prandelli e compagni arrivano da tre pareggi consecutivi che, abbinati all’unico successo finora ottenuto nel match inaugurale contro il Domagnano, segnano un ritardo di sei punti dal vertice. La squadra di Berardi dovrà dimostrare di aver smaltito le scorie del 3-3 subito al 90’+3’ dal Fiorentino, nonché sopperire alle assenze degli espulsi Cucchi e Loiodice, oltre all’infortunato Filippo Berardi. Tornerà invece a disposizione Alessandro D’Addario, scontata la giornata di squalifica rimediata per doppia ammonizione contro il San Giovanni.

Questo il programma complessivo della quinta giornata di Campionato Sammarinese BKN301, 2023-24, in diretta streaming su TITANI.TV: