San Marino. Campionato BKN301. Il Murata sconfigge gli Under 22 della San Marino Academy

L’anno nuovo non è iniziato nel modo migliore per gli Under 22 della San Marino Academy, che sono stati sconfitti dal Murata nell’anticipo della 14ª giornata di campionato. La partita, disputata a Domagnano e inizialmente condizionata dalla nebbia, ha visto un ritmo non troppo frenetico all’inizio.

L’unico gol della partita è arrivato al 10′, quando Gega ha crossato dalla corsia sinistra e Zavoli, con un colpo di testa sfortunato, ha superato Cervellini, oggi all’esordio stagionale. Nonostante questo episodio sfortunato, i giovani Titani hanno cercato di reagire, sfruttando la corsa di D’addario, tornato in campo dopo un infortunio a metà novembre.

La San Marino Academy ha cercato di mettere pressione, ma la difesa del Murata è rimasta solida. Nel finale del primo tempo, il Murata ha cercato di raddoppiare con piazzati, ma senza successo.

Nella seconda metà del match, la visibilità è migliorata e il gioco è diventato più veloce. Al 5′, Valli Casadei ha ottenuto un calcio di punizione dalla tre quarti campo, ma il tentativo di Famiglietti è stato respinto dalla difesa avversaria. Sul contropiede, il Murata ha chiesto un rigore per un fallo in area di Rodrigues, ma l’arbitro ha lasciato proseguire il gioco.

La San Marino Academy è rimasta aggressiva, ma ha faticato a trovare spazi. Nel finale, Ura ha segnato il secondo gol per il Murata, complicando ulteriormente la situazione per i ragazzi di Cecchetti.

Nonostante gli sforzi nel recupero, la San Marino Academy non è riuscita a pareggiare la partita. Il Murata ha ottenuto la vittoria ed è momentaneamente quinto in classifica, in attesa del Cosmos. La San Marino Academy, invece, è costretta a rimandare il ritorno ai risultati positivi di almeno un’altra settimana.

La partita è stata caratterizzata da momenti di intraprendenza e buone occasioni da entrambe le squadre, ma alla fine è stata la precisione del Murata a fare la differenza.

Campionato Sammarinese BKN301, 14. giornata | Murata – San Marino Academy 2-0

MURATA

Gueye; Peters, Gega (dal 64’ Matteoni), Gaiani, Gjorretaj (dal 70’ Ferraro), Santana, Toccaceli (dal 55’ Cunha), Grieco, Brescianini (dal 55’ Rastelli), Vaconcellos, Rodrigues (dal 64’ Ura)

A disposizione: Magnani, Vitaioli

Allenatore: Giuseppe Angelini

SAN MARINO ACADEMY

Cervellini; Zavoli, M. Sancisi, Luvisi, S. Riccardi, Valli Casadei, N. Sancisi (dall’82’ N. Sancisi), Bortolotto (dal 32’ Giocondi (dal 46’ Ciacci)), Sarti (dal 67’ Gatti), D’addario, Famiglietti

A disposizione: Battistini, Severi, De Luca, Solito, Tumidei

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Emiliano Albani

Assistenti: Giuseppe Maccadino e Andrea Righi

Quarto ufficiale: Michele Beltrano

Ammoniti: Santana, Valli Casadei, M. Sancisi, Luvisi

Marcatori: 10’ aut. Zavoli, 75’ Ura

Ufficio Stampa