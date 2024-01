San Marino. Campionato BKN301. Il Tre Penne ritrova la vittoria: 5-1 alla San Marino Academy

17’ giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023-2024

San Marino Academy Under 22 1-5 Tre Penne

San Marino Academy Under 22 (4-4-2)

Borasco; Mattia Sancisi, Zavoli (39’st De Luca), Luvisi, Giocondi; Ciacci (1’st Renzi), Casadei, Valli Casadei, Bortolotto (9’st Molinari); Famiglietti (26’st Giacopetti), D’Addario

A disposizione: Matteo Battistini, Grana, Giambalvo,

Allenatore: Matteo Cecchetti

Tre Penne (3-5-2)

Migani; Lombardi, Rosini, Poggi; Nigretti, Michael Battistini (20’st Cecchetti), Righini, Scarponi (35’st Alex Gasperoni), Vandi (37’pt Giovagnoli); Dormi, Badalassi

A disposizione: Dalla Libera, Cotumaccio, Zafferani, Lorenzo Gasperoni, Zeka, Pieri

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Ucini

Assistenti: Bellavista – Notarpietro

4° Ufficiale: Ilie

Ammoniti: 21’st Righini (TP), 43’st Alex Gasperoni (TP), 45’st Mattia Sancisi (SMA)

Marcatori: 18’pt, 28’pt e 40’pt Badalassi, 48’st Casadei, 30’st rig. Righini, 40’st Dormi

DOMAGNANO – Nel turno infrasettimanale del Campionato Sammarinese il Tre Penne è subito chiamato al riscatto dopo la sconfitta per 3-2 contro la Juvenes/Dogana. La prima conclusione della sfida è della San Marino Academy all’8’ con il tiro di Mattia Sancisi: il suo destro sul primo palo termina a lato. Al 18’ arriva il vantaggio del Tre Penne alla prima vera occasione creata: cross da dentro l’area di Nigretti per la semi rovsciata di Imre Badalassi, che batte Borasco. Passano dieci minuti d’orologio e il Tre Penne trova la rete del raddoppio, azione manovrata dei biancazzurri con Dormi che vede sull’out di destra Nigretti, ancora una volta il terzino trova Badalassi che in spaccata segna la doppietta personale. Al 36’ la formazione di Stefano Ceci è costretta a operare il primo cambio forzato, esce Paolo Vandi per infortunio ed entra al suo posto Fabio Giovagnoli. La formazione di Città cala il tris con il suo bomber Imre Badalassi che realizza la tripletta al 40’: punizione di Dormi deviata dalla difesa avversaria, si alza un campanile sul quale Borasco non trattiene e la zampata del numero 95 è decisiva per il 3-0.

Nella ripresa l’Academy trova il gol che accorcia le distanze dopo appena tre minuti, traversone di Matteo Valli Casadei dalla destra e Marco Casadei può colpire indisturbato in rete con un colpo di testa. Altra chance per i ragazzi di Matteo Cecchetti con Famiglietti che entra in area di rigore e prova con il mancino la conclusione sul palo più lontano, non creando particolari problemi a Migani. Nel secondo tempo il Tre Penne non si fa praticamente vedere fino al 28’ quando arriva un lancio in verticale di Righini per Badalassi che viene arpionato in area e si conquista un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Luca Righini, che è infallibile e insacca la sesta rete della sua stagione. Il Tre Penne trova anche il quinto gol della sfida al 40’, tiro centrale di Dormi che non lascia scampo a Borasco.

FOTO ©FSGC