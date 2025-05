San Marino. Campionato BKN301: Juvenes-Dogana e Folgore volano ai Quarti dei playoff

La prima notte di post-season fa esultare Juvenes-Dogana e Folgore che staccano il pass per i Quarti dei playoff. I due club del castello di Serravalle sorridono nelle sfide di questa sera di Turno Preliminare di Campionato Sammarinese BKN301 grazie ai successi maturati rispettivamente su Domagnano e Fiorentino. Per la squadra di Manuel Amati ora c’è il Tre Penne, per quella di Oscar Lasagni arriva La Fiorita. Termina invece la stagione per i Giallorossi di Paolo Rossi e i Rossoblu di Michele Camillini.

Ad Acquaviva parte subito forte la Juvenes-Dogana che poco prima del quarto d’ora riesce già a sbloccare l’incontro: lancio profondo di Cevoli a pescare Davide Merli – preferito a Francesco Stella dall’inizio – che di testa la mette in mezzo per Gianluca Bendedetti, il giocatore in maglia numero 14 la controlla e poi con un destro morbido la infila alle spalle di Colonna. Il Domagnano deve rispondere e lo fa poco dopo: buon lavoro di Ferraro che si libera per il tiro, la conclusione va poi sulla testa di Angelini che corregge in rete ma è tutto inutile perché l’attaccante sammarinese è in fuorigioco al momento del tocco. Ma è questione di minuti per il gol del pari del Domagnano: Ferraro la porta avanti e poco prima del limite dell’area serve sulla sinistra l’accorrente Angelini che controlla il pallone e con il mancino lo manda sul secondo palo trafiggendo Gentilini. La rete carica i ragazzi di Paolo Rossi che prima del riposo la ribaltano: dopo un corner Ferraro calcia dal limite, Gentilini non trattiene e sulla ribattuta arriva Gregori che da due passi non sbaglia. È 2-1 per il Domagnano e con questo risultato sono i Giallorossi a qualificarsi.

Ad inizio ripresa è ancora la squadra di Rossi a spingere che al 54’ va vicinissimo al tris con la traversa colpita da Buda grazie ad un gran tiro dalla distanza. Ma le emozioni non sono finite ad Acquaviva. Al 66’ infatti la Juvenes-Dogana trova un prezioso gol che vale il pari e la momentanea qualificazione ai quarti. Baldazzi è caparbio in area di rigore poi una volta liberatosi dei difensori giallorossi la scarica bene per Merli che prende la mira e la mette all’incrocio dove Colonna non può nulla. I minuti poi scorrono via e al Domagnano serve un nuovo gol per andare avanti nei playoff. L’occasione più nitida arriva nel recupero: cross di Merendino in area, Semprini la sfiora appena, poi ci prova anche Angelini che però non colpisce bene spedendo la sfera fuori da ottima posizione. Ma le speranze del Domagnano si spengono definitivamente poco più tardi quando la Juvenes-Dogana mette il sigillo sull’incontro e sulla qualificazione. Al sesto minuto di recupero è Gianmaria Borghini che sforna l’ennesimo assist con il calcio di punizione battuto veloce in mezzo per Tumidei che sorprende tutti – Colonna compreso – e insacca il definitivo 3-2. Si qualifica dunque la squadra di Manuel Amati che domenica alle 17:30 sarà di scena a Montecchio con il Tre Penne.

Con un gol per tempo la Folgore si impone 2-0 sul Fiorentino e come detto si qualifica ai Quarti di finale dei playoff. Nella partita di Montecchio, la prima palla-gol è per la squadra di Oscar Lasagni al 10’: Bernardi recupera sulla trequarti offensiva e poi serve Pancotti che a sua volta la scarica per Cateni che controlla e calcia dal limite spedendo la sfera sul palo esterno.

Poco dopo è di nuovo il club di Falciano a portarsi ad un passo dal vantaggio: sulla punizione perfetta di Pancotti c’è un intervento prodigioso di Benedettini che la tocca quanto basta per mandarla sull’incrocio e poi bloccarla a terra. La partita è vivace e dall’altra parte c’è l’occasione anche per il Fiorentino con il bel tiro a giro di Abouzziane ma Venturini si allunga bene. Al 34’ però la Folgore riesce a portarsi avanti: corner del solito Sartori per la testa di Bernardi che inquadra al meglio lo specchio e batte Benedettini. I Rossoblu provano sul finale di tempo con l’incornata di Gimenez ma Venturini blocca bene.

Si passa così alla ripresa e poco prima dell’ora di gioco è Salemme che va vicinissimo al pari con il suo diagonale che esce per questione di centimetri. Ma passano pochi minuti e la Folgore mette la gara ancor più in discesa. Pancotti viene messo giù in area da Bottoni, l’arbitro Zani indica così il dischetto del rigore. Dagli undici metri ci va Sartori che fa 2-0 per i Giallorossoneri. Al Fiorentino ora servono ben tre gol per ribaltare la situazione. Ci prova al 78’ con Abouzziane che – complice anche un rimpallo – riesce a mandare la palla nello specchio ma Venturini è sempre attento e blocca. La Folgore gestisce comodamente il doppio vantaggio sino al termine e dopo il triplice fischio di Zani può festeggiare il passaggio del turno. La squadra di Lasagni entra così nei quarti dei playoff e tornerà in campo domenica pomeriggio alle ore 15:00 ad Acquaviva contro La Fiorita.