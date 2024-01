San Marino. Campionato BKN301. La Fiorita e Virtus vincono e tentano la fuga

Vittoria e primo tentativo di fuga per La Fiorita e Virtus negli anticipi della 16° giornata di Campionato BKN301. Gialloblu e Neroverdi si impongono rispettivamente su Libertas e Tre Fiori ed aumentano sensibilmente il margine sulle inseguitrici, aprendo così una potenziale lotta a due per lo scudetto.

Davanti a tutti c’è sempre La Fiorita, capolista e con un punto di vantaggio sulla Virtus. A Fiorentino i ragazzi di Manfredini partono subito forte e a metà primo tempo trovano la rete con Ambrosini, ma l’arbitro segnala il fuorigioco dell’attaccante e annulla tutto. Il forcing dei Gialloblu aumenta e qualche minuto dopo ecco anche il montante colpito da Guidi. Alla mezz’ora però il club di Montegiardino si porta in vantaggio: azione insistita dei Gialloblu che si conclude con il tiro di Guidi che batte Del Prete. Vibranti proteste della Libertas che recrimina per la posizione di fuorigioco di Guidi al momento del suggerimento di Ambrosini che porta al gol. Il raddoppio per i Gialloblu arriva all’ora di gioco con il bel cross di Virgilio che pesca in area Fatica, con il centrale che di testa buca Del Prete. Il tris che chiude i giochi arriva poco dopo (70’) con Guidi che arrivato al limite serve Aziz Niang che controlla e calcia preciso nell’angolino. Primo gol in maglia gialloblu per l’ex Fiorentino che arriva a quota sei in campionato. Fiorita che dopo il tris gestisce sino al termine e porta a casa la vittoria numero 14 su 16 disputate.

Si impone di misura invece la Virtus nel big match delle 15:00 contro il Tre Fiori. Dopo un primo tempo equilibrato e che si chiude a reti bianche ad inizio ripresa subito chance per i Neroverdi con Benincasa che sfrutta l’ottimo lavoro di Pecci e ci prova dal limite ma Nardi – nonostante fuori posizione – compie una gran parata negando il vantaggio. All’ora di gioco altra grande occasione per la Virtus che continua a spingere: Buonocunto pennella in area per Benincasa che da buona posizione non trova lo specchio. Ma gli sforzi della squadra di Bizzotto vengono ripagati poco dopo con il gol che poi deciderà la sfida. Sulla punizione vicino all’out di sinistra, Buonocunto la mette in mezzo, la sfera non tocca nessun compagno – né avversario – depositandosi “comodamente” in rete. La squadra di Acquaviva vuole il gol della sicurezza: Tortori fa partire il contropiede e serve benissimo Pecci che arrivato in area sterza alla grande e calcia verso lo specchio, ma Nardi compie una parata clamorosa e nega il raddoppio. Al 75’ la sfida si mette ancor più in salita per il Tre Fiori quando l’arbitro espelle per rosso diretto Mazzotti per proteste. Nonostante l’uomo in meno i Gialloblu ci provano nel finale e vanno vicino al pari: gran accelerazione di Cirrottola che arriva sul fondo e serve Bernardi che però sul più bello non la colpisce bene. La rete di Buonocunto può così bastare alla Virtus – che sale a quota 42 punti – per mantenersi in scia de La Fiorita e staccare il Tre Fiori (fermo a quota 33).

Non approfitta dello stop dei Gialloblu il Tre Penne che cade con la Juvenes-Dogana dopo una partita dalle mille emozioni. Ad Acquaviva sono i ragazzi di Amati a spezzare l’equilibrio con il rigore trasformato da Colonna in avvio (5’). I Campioni in carica non ci stanno e sul finale di tempo riescono addirittura a ribaltare lo situazione. Prima è Righini – anche lui su rigore – a siglare il gol del 1-1 poi nel recupero è Barretta che sfrutta il bel cross di Scarponi e di testa batte Gentilini per il 2-1. La gara non cala di intensità e nella ripresa le occasioni anzi aumentano. Al 53’ è Pasolini che va vicinissimo al pareggio ma Lombardi salva sulla linea. Il pari per il club di Dogana però arriva al 68’: azione insistita di Giacomo Borghini che entrato in area serve il fratello Gianmaria che calcia e colpisce il palo ma sulla ribattuta il più lesto è Benedetti che trova il 2-2. Il Tre Penne non ci sta e si butta subito alla ricerca del nuovo vantaggio: passano pochi secondi e Badalassi tenta il super-gol con la rovesciata ma Gentilini ha un riflesso felino e dice di no. Senza un attimo di respiro, dall’altra parte altra occasione per la Juvenes-Dogana per rimettere il naso avanti con il destro di Giacomo Borghini che passa vicinissimo al palo. Altro giro, altra occasione: questa volta è per il Tre Penne con il palo colpito da Righini su punizione qualche minuto più tardi. Il fantasista della squadra di Città non è poi fortunato perché al 81’ trova un altro legno. Tre Penne che insiste e poco più tardi colpisce nuovamente il palo – questa volta con Scarponi dopo gran suggerimento di un ispiratissimo Righini. Nonostante i tre legni colpiti nel giro di pochi minuti, al novantesimo è però la Juvenes-Dogana ad esultare. Gianmaria Borghini va via sulla fascia e sfugge a Lorenzo Gasperoni, una volta entrato in area serve la sfera e Benedetti che non sbaglia e trova la rete del pesantissimo 3-2 per i ragazzi di Amati che vale la quarta vittoria consecutiva. Tre Penne che nonostante i legni colpiti deve registrare la terza sconfitta nelle ultime quattro.

Unica gara senza reti è quella tra Murata e Faetano. Sul finale di prima frazione sono i Bianconeri a portarsi vicino al gol con l’azione insistita di Santana che calcia potente in porta ma Manzaroli fa un gran intervento e dice di no. La squadra di Angelini ci prova anche nella ripresa ma la retroguardia gialloblu è sempre attenta. Si arriva così al novantesimo con un occasione per parte. Brisigotti tenta la giocata con una buona girata in area ma Elia Benedettini – all’esordio in maglia bianconera – respinge al meglio. Al 96° chance ancor più ghiotta per il Murata con Peters che da due passi non trova clamorosamente lo specchio a tempo quasi scaduto. Un punto a testa che mantiene il Murata in una comoda sesta posizione e lascia il Faetano sempre fuori dalla zona playoff.

Ennesima vittoria del Cosmos che nella sfida delle 18:15 si impone per 3-1 sul Domagnano. A Montecchio è però la squadra di Paolo Rossi che si porta in vantaggio alla mezz’ora. Dopo un azione insistita sulla sinistra la sfera arriva al limite per Buda che calcia bene ma Aldo Simoncini compie una grande parata, l’azione non è finita perché sulla ribattuta il più veloce è Gozzi che trafigge il portiere gialloverde per l’1-0. La risposta della squadra di Berardi non tarda ad arrivare e al 34’ ecco tutto in parità: Mularoni serve in profondità Ben Kacem che sfrutta la sua velocità e con un potente sinistro batte Colonna. L’ex giocatore di Fiorentino e Libertas è decisivo anche nella ripresa per il vantaggio dei Gialloverdi al 76’: lanciato al meglio da Filippo Berardi il bomber gialloverde si infila velocissimo tra le maglie giallorosse e una volta arrivato davanti a Colonna lo salta per poi depositare in rete il gol del 2-1. L’estremo difensore del Domagnano poco dopo però è fondamentale per tenere in vita i suoi con almeno due interventi prodigiosi in rapida successione. Ma sul finale di tempo Colonna è nuovamente protagonista – questa volta in negativo – quando esce in ritardo abbattendo Ben Kacem e vedendosi sventolare un ineccepibile cartellino rosso dal direttore di gara. Nel recupero c’è tempo anche per il gol del 3-1 per il Cosmos: il neoentrato Simone Santi serve la sfera a Zulli che con un diagonale secco e preciso batte Batori. Con questo successo – il decimo in campionato e l’ottavo consecutivo – i Gialloverdi di Berardi scavalcano in classifica in un solo colpo Tre Penne e Tre Fiori e salgono sin al terzo posto.

Vince anche la Folgore, a completare il tris di successi per le squadre del castello di Serravalle. I Giallorossoneri – nell’altra gara delle 18:15 – hanno la meglio sul Cailungo e con il punteggio di 3-0 centrano la quarta vittoria di fila. Il vantaggio degli uomini di Lasagni arriva sul finale della prima frazione: è Brolli a portare avanti i suoi con un destro potente dal limite che piega le mani di La Monaca. Il gol del raddoppio invece è ad inizio ripresa: ottima palla di Cateni per Pancotti che se ne va in velocità e una volta entrato in area trafigge La Monaca con un tocco preciso. L’esterno sammarinese poi cala la doppietta ed il tris per i suoi con un gol da cineteca: raccoglie la sfera dal lato corto dell’area, se la porta sul sinistro e con un tiro a giro dal limite la mette nel sette dove La Monaca non può arrivare.

