San Marino. Campionato BKN301: Tre Penne e Virtus a valanga, ribaltone Juvenes-Dogana in zona Cesarini

Virtus e Tre Penne travolgono rispettivamente Fiorentino e San Giovanni negli anticipi della quinta giornata di Campionato Sammarinese BKN301. Un turno che si è aperto ieri sera con lo show dei neroverdi che ad Acquaviva hanno messo in scena un primo tempo praticamente perfetto che ha deciso – con 45 minuti di anticipo – di fatto la gara. La squadra di Bizzotto mantiene così l’imbattibilità e la testa della classifica in solitaria – in attesa della supersfida di domani tra La Fiorita e Murata – grazie al netto 4-0 sui rossoblu. Il vantaggio della Virtus è subito una perla: lancio di Buonocunto, tacco di Benincasa e finalizzazione di Tortori per l’1-0 alla mezz’ora. Anche il raddoppio è un’altra grande azione corale dei neroverdi con Benincasa che ancora di tacco serve Alessandro Pecci che timbra il raddoppio dopo pochi minuti. Verso il finale di tempo arrivano le altre due reti per la compagine di Acquaviva: il tris porta la firma di Benincasa che dopo i due assist deliziosi mette il suo nome nei marcatori con un destro dal limite che non lascia scampo a Simone Benedettini; il poker arriva nel recupero ancora con Tortori che riceve il suggerimento del solito Benincasa (che nell’azione precedente colpisce anche un palo) e calcia benissimo di prima per il 4-0. Il Fiorentino non riesce a reagire ai montanti neroverdi, la Virtus gestisce e porta a casa altri tre punti.

Quarta vittoria consecutiva per il Tre Penne che a suon di gol si impone sul San Giovanni. La squadra di Ceci cala la “manita” e aumenta il proprio bottino di gol fatti – solamente quindici nell’ultima settimana – in campionato, salendo a quota 19 (miglior attacco). Le marcature per i campioni in carica vengono aperte poco dopo la mezz’ora quando Ceccaroli entra in area e salta Angelini, il giocatore rossonero in scivolata tocca il pallone con il braccio e per il direttore di gara è rigore che Righini trasforma per l’1-0. Il raddoppio arriva poco prima del 45’ con un contropiede letale guidato da Ceccaroli che recupera e lancia Pieri il quale a sua volta serve un tutto solo Scarponi che batte De Angelis. Tris che arriva neanche un minuto dopo quando Dormi lancia benissimo in profondità Pieri che punta la porta e buca De Angelis in uscita. Il poker per il Tre Penne arriva poco dopo l’ora di gioco quando Pieri sforna un altro assist questa volta per Ceccaroli che salta elegantemente De Angelis e insacca da due passi. Partecipa alla giostra del gol anche Imre Badalassi che sale a quota cinque gol e diventa il capocannoniere: punizione di Righini deviata dalla barriera, come un falco si fionda sul pallone vagante proprio il bomber biancoazzurro che infila De Angelis per il 5-0. Unica nota stonata per la banda di Ceci è l’espulsione di Antonio Barretta che all’88’ ferma la ripartenza del San Giovanni con Angeli e si becca il secondo giallo da parte del direttore di gara. Per il resto il Tre Penne vince, convince e sale al secondo posto in solitaria in attesa delle gare di domani (attualmente biancazzurri +1 su Murata e La Fiorita).

Dietro una sola lunghezza al Tre Penne c’è il Tre Fiori che batte 3-1 la Folgore grazie alla sua quarta vittoria consecutiva. A Montecchio sono proprio i gialloblu di De Falco a mettere il naso avanti: grande azione orchestrata da Tommaso Leon Bernardi che chiede e ottiene l’uno-due con Islamaj e una volta arrivato davanti a Venturini lo batte per l’1-0. Risposta immediata della Folgore di Oscar Lasagni che dopo soli due minuti rimette tutto in parità: cross dalla destra di Sartori, Canini la tocca quanto basta per insaccarla alle spalle di Nardi. Alla mezz’ora nuova chance del vantaggio per il Tre Fiori ancora con Bernardi che salta Sylla e calcia in porta ma Lazzarini respinge al meglio di piede. Occasione anche per la Folgore nel recupero quando Sylla va via bene sulla sinistra e una volta sul fondo la mette in mezzo per Simeoni che calcia di prima ma Nardi ha un gran riflesso. Il gol del nuovo vantaggio gialloblu arriva nella ripresa: punizione dalla destra di Rizzo, Censoni la tocca con il tacco e prolunga per Fedeli che in spaccata insacca il gol del 2-0. Il gol che chiude poi la contesa arriva nel quarto della ripresa con Cirrottola – entrato da pochi minuti – che recupera la sfera sulla linea mediana, parte velocissimo verso la porta e con un diagonale potente riesce a trafiggere Venturini. Passano pochi secondi e il Tre Fiori può anche calare il poker quando Fedeli ci prova con un delizioso tacco ma Venturini ha un riflesso prodigioso e nega la doppietta all’attaccante gialloblu.

Partita pazza nella sfida delle 18:15 tra Juvenes-Dogana e Pennarossa. Prima frazione equilibrata tra le due squadre con la migliore occasione che capita metà frazione con il contropiede per la compagine di Serravalle: Sottile addomestica l’ottimo pallone di Bendetti proveniente dalla destra e serve al limite il solo Colonna che però controlla male e perde l’attimo decisivo per calciare.

Ad inizio ripresa subito una palla-gol per la squadra di Amati con il gran destro di Valentini che va a sbattere sulla traversa. La rete che spezza l’equilibrio arriva al 66’ con il vantaggio del Pennarossa che segna così il suo primo gol stagionale: Othmane raccoglie la sfera dal corner e la mette in mezzo, il pallone arriva in area e il più veloce ad insaccare è Pesce che da il vantaggio ai biancorossi. Nel recupero arriva la rete che riapre la gara: punizione perfetta di Giacomo Borghini per lo stacco imperioso di Michele Cevoli che vale l’1-1. Passano pochi minuti ed ecco il contro-sorpasso della squadra di Amati: rinvio di Gentilini, Stella la tocca per Benedetti che controlla col petto e spara potente verso Lazzarini che la tocca ma non basta. È le rete del 2-1 per la Juvenes-Dogana che la ribalta in due minuti e vince in maniera rocambolesca.

Domani si chiude la giornata con altre quattro gare, tra cui spicca il big match delle 18:15 a Montecchio tra La Fiorita e Murata, entrambe a punteggio pieno.

Questo il programma complessivo del quinto turno di Campionato Sammarinese BKN301, 2023-24, in diretta streaming su TITANI.TV: