San Marino. Campionato BKN301. Tre Penne in semifinale di playoff non senza qualche brivido

Ritorno quarti di finale play-off Campionato Sammarinese BKN301 2023-2024

Juvenes/Dogana 4-2 Tre Penne (tot. 4-5)

Juvenes/Dogana (5-3-2)

Gentilini; Tumidei (36’st Giacomo Borghini), Manfroni, Cevoli, Valentini, Cisternino (18’st Baldazzi); Colonna (44’st Traglia), Merli, Lisi (18’st Pasolini); Benedetti, Gianmaria Borghini

A disposizione: Broccoli, Ronci, Meluzzi, Pasquinelli, Stella

Allenatore: Manuel Amati

Tre Penne (3-5-2)

Dalla Libera; Barretta, Rosini, Lombardi; Nigretti, Scarponi, Battistini, Righini (24’st Ceccaroli), Vandi (24’st Poggi); Dormi (40’st Cecchetti), Badalassi (1’st Pieri)

A disposizione: Alex Gasperoni, Magrotti, Giovagnoli, Zeka

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Villa

Assistenti: Morisco – Savorani

4° Ufficiale: Boriello

Ammoniti: 42’pt Tumidei (JD), 1’st Vandi (TP), 12’st Cevoli (JD), 15’st Dalla Libera (TP), 41’st Nigretti

Marcatori: 15’pt Dormi, 45’pt, 2’st e 22’st Gianmaria Borghini, 17’st Scarponi, 39’st rig. Colonna

Note: al 43’st Gianmaria Borghini (JD) sbaglia un calcio di rigore

ACQUAVIVA – Il ritorno dei quarti di finale dei playoff di Campionato Sammarinese inizia per il Tre Penne con una defezione nella formazione iniziale, infortunio per Mattia Migani che è costretto a cedere il posto ad Alessandro Dalla Libera, portiere in seconda. Prima occasione della Juvenes/Dogana dopo 3’, slalom di Colonna che entra in area e si distende in angolo Dalla Libera. Controbatte il Tre Penne con la galoppata di Nigretti, tiro-cross sul secondo palo sul quale non arriva in tempo Badalassi. Ci prova Benedetti dal limite, conclusione alta sopra la traversa. Il Tre Penne la sblocca al quarto d’ora, Badalassi entra in area e calcia con il mancino, sulla respinta di Gentilini arriva la zampata vincente di Lorenzo Dormi. Sempre tra i più pericolosi Dormi che si accede al 22’ servito da Battistini, il numero 10 prova a incrociare sul secondo palo senza inquadrare la porta. Torna a farsi vedere anche la formazione di Manuel Amati: punizione dal limite centrale di Benedetti, che viene alzata sopra la traversa da Alessandro Dalla Libera. La Juvenes trova il gol del pari a fine primo tempo con Gianmaria Borghini, che batte Dalla Libera con un tiro sul suo palo.

La ripresa inizia forte con la Juvenes che trova il gol del sorpasso direttamente su calcio piazzato, parabola perfetta che s’insacca sotto l’incrocio alle spalle di Dalla Libera. Il Tre Penne dopo un primo quarto d’ora di ripresa in difficoltà trova il gol del 2-2, Pieri lotta in area e serve Scarponi che trova una splendida conclusione a giro sul secondo palo. La gara vive comunque di emozioni con Gianmaria Borghini in grande spolvero: corner di Colonna per il colpo di testa del numero 45 che riporta in vantaggio la Juvenes/Dogana. Pochi istanti dopo è Merli che prova a segnare il quarto gol, conclusione che finisce di poco a lato. I biancazzurri di Città si fanno vivi al 33’, scambio al limite tra Dormi e Ceccaroli con conclusione del sammarinese deviata in angolo. Ad Acquaviva è un susseguirsi di scambi, questa volta spetta a Valentini che fa un movimento da attaccante vero e cerca, senza successo, di segnare con un tiro a incrociare sul palo più lontano. Episodio clou al 38’ con Baldazzi che punta Poggi, tocco con il braccio del difensore numero tre e calcio di rigore per la Juvenes/Dogana. Sul discetto si presenta Colonna, che è freddo e spiazza Dalla Libera. Passano pochi istanti e Nigretti commette fallo in area ai danni di Colonna, costretto ad abbandonare il campo in barella, ed è il secondo rigore per la Juvenes nel giro di tre minuti. Questa volta dal dischetto si presenta Gianmaria Borghini che però allarga troppo il piattone e sbaglia il bersaglio mandando fuori. In pieno recupero Luca Cecchetti manda in campo aperto Pieri, che si è lasciato ipnotizzare da Gentilini. La partita termina sul risultato di 4-2 per la Juvenes dopo 5’ di recupero, ma il Tre Penne in virtù del 3-0 dell’andata approda in semifinale dei playoff dove affronterà il Cosmos.

FOTO ©FSGC