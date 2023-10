San Marino. Campionato BKN301: tris e vetta in solitaria per la Virtus, pareggio scoppiettante tra Faetano e Tre Fiori

La Virtus non sbaglia. La squadra di Luigi Bizzotto segna tre reti alla San Marino Academy, centrando così la sesta vittoria consecutiva che la posiziona al comando in solitaria del Campionato Sammarinese BKN301. Nel posticipo della sesta giornata, i Neroverdi partono subito fortissimo con Tortori che si guadagna un calcio di punizione dal limite: ci prova Buonocunto a sbloccarla ma la sua sfera tocca la parte esterna della rete dando solo l’illusione del gol. Avvio più favorevole alla squadra di Bizzotto che poco dopo vanno ancora vicino al gol con la punizione di Buonocunto pennellata benissimo per Tortori che tenta la girata verso lo specchio, la sfera però esce di pochissimo. È una questione di minuti per il vantaggio della Virtus quando Manuel Battistini la mette in mezzo per Benincasa che di testa batte Borasco in uscita. L’Academy cerca di reagire e al 23’ Argenziano intercetta la sfera dopo l’errore di Battistini, il centrocampista dei Titani avanza e calcia bene col destro sul secondo palo, con la sfera che esce non lontana dallo specchio. La squadra di Cecchetti – oggi assente in panchina causa squalifica, al suo posto Giovanni Bonini – alla mezz’ora tenta nuovamente il pareggio con il bel lavoro di Nicola D’Addario che si accentra da sinistra e calcia con il destro, ma la sfera anche in questa occasione esce poco lontano dal palo. Nella ripresa si fa vedere di nuovo la Virtus che cerca subito di chiuderla con Tortori che calcia benissimo dal limite ma Borasco compie una gran parata negando il raddoppio. L’attaccante della Virtus vuole il gol e al 63’ ci va vicinissimo: grande scambio nello stretto con Buonocunto poi però non inquadra lo specchio con il mancino al limite dell’area piccola. La squadra di Bizzotto però dopo diversi tentativi timbra il raddoppio: Sabato calcio da fuori, Borasco respinge ma non abbastanza perché lì vicino c’è il neoentrato Sopranzi che non può fallire il 2-0. Nel recupero c’è tempo anche per il tris della squadra di Acquaviva con Buonocunto che pennella da corner una traiettoria perfetta per la testa di Angeli. Tre gol e tre punti per i ragazzi di Bizzotto che salgono in vetta con due lunghezze su Tre Penne e La Fiorita. E sabato prossimo, a Montecchio, c’è la super sfida tra i Neroverdi e i Gialloblu di Thomas Manfredini.

Nell’altro posticipo della sesta di Campionato a Montecchio va in scena una delle sfide più belle di questa stagione: Faetano e Tre Fiori impattano sul 3-3, in una gara dalle mille emozioni.

La squadra di De Falco sblocca rapidamente il punteggio: dal cross di Rizzo interviene Senja con il braccio, per il direttore di gara è rigore. Sul dischetto Cecconi non sbaglia e porta avanti i suoi. Poco dopo gran lavoro di Islamaj che arriva sul fondo e la mette in mezzo per un tutto solo Tomassoni, ma l’ex Faetano a porta praticamente sguarnita non trova clamorosamente lo specchio con il colpo di testa. Il Faetano però al 16’ rimette tutto in parità grazie ad una giocata di astuzia: punizione dal limite battuta con rapidità da Brisigotti senza aspettare la barriera, il numero dieci pesca benissimo Capriotti che timbra l’1-1. La compagine di Fiorentino però si ributta nella metà campo avversaria e al 25’ mette di nuovo il naso avanti. Un ispirato Rizzo sulla sinistra salta Bertuccini con una gran giocata e poi la mette sul secondo palo per Bernardi che schiaccia di testa e la infila nell’angolino per il 2-1. Il Faetano non si scompone e al 38’ trova il nuovo pareggio: buona ripartenza dei Gialloblu di Pellegrino con Brisigotti che lancia profondo, Capriotti prolunga per Lisi che controlla, punta la porta e entrato in area trafigge Nardi per il 2-2. La partita è bellissima e ricca di episodi. Poco dopo è nuovamente Lisi che ci prova dal limite, Nardi nega la rete con un grande intervento. La giostra del gol però non sembra finire a Montecchio perché al 43’ il Tre Fiori si porta in vantaggio per la terza volta: grande azione personale di Tommaso Leon Bernardi che controlla da sinistra, si accentra e lascia partire un sinistro letale per Manzaroli. Nella ripresa il divertimento non manca. AL 64’ ottimo contropiede di Lisi che arrivato al limite la mette in mezzo per Capriotti che però sul più bello non inquadra la porta. AL 76’ il Tre Fiori potrebbe chiuderla quando Varrella – figlio dell’ex CT della Nazionale sammarinese – ci prova in girata dopo la punizione dalla trequarti, la sfera sbatte sull’incrocio ma la squadra di De Falco lamenta anche un tocco di braccio in area sul quale però l’arbitro lascia giocare. Ma due minuti più tardi ecco il pareggio del Faetano: Ndao serve al limite Brisigotti che trova poi il corridoio giusto per Capriotti che cala la doppietta personale e sigla il clamoroso 3-3. Il Tre Fiori non ci sta e poco dopo va vicino al nuovo vantaggio sempre con Bernardi ma Manzaroli compie una gran parata dopo tiro ravvicinato del giocatore di De Falco. Nel finale è ancora Bernardi che vuole la tripletta e i tre punti per i suoi: sinistro potente ad incrociare, la palla va vicinissima allo specchio negando l’incredibile 4-3 al Tre Fiori. I Gialloblu di Fiorentino insistono sino all’ultimo respiro come quando in pieno recupero è Rizzo che tenta il jolly da fuori ma Manzaroli dice ancora di no a spegnere definitivamente le speranze di vittoria per il Tre Fiori. Inoltre la squadra di De Falco e quella di Pellegrino si incontreranno nuovamente tra pochi giorni nella sfida di Coppa Titano di giovedì prossimo. Anche in quel caso si ripartirà dal pareggio (2-2 la gara di andata).

Questo il quadro completo della sesta giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023-24: