San Marino. Campionato BKN301 – Under 22 di San Marino in campo contro il Domagnano: Casadei punta al risultato prima della sosta natalizia

Gli Under 22 della San Marino Academy sono pronti per l’ultima sfida prima della pausa natalizia, affrontando domani il Domagnano in una partita cruciale. Sebbene la recente partita contro La Fiorita non abbia portato punti, ha lasciato impressioni positive, come sottolineato da Marco Casadei, una delle figure chiave del team. Casadei evidenzia l’importanza di sfruttare al meglio l’occasione contro il Domagnano, una squadra con soli due punti in più in classifica e proveniente da un pareggio contro il Fiorentino.

Casadei enfatizza la necessità di un approccio determinato e concentrato fino all’ultimo secondo del match. Sottolinea inoltre l’unità e la positività del gruppo, inclusi staff e dirigenza, che remano nella stessa direzione. Pur riconoscendo la necessità di continuare a migliorare, esprime soddisfazione per il percorso finora intrapreso, con l’intento di dare il massimo in ogni partita, come nel prossimo confronto.

La partita, che si terrà a Fiorentino alle ore 15:00, sarà trasmessa in diretta su Titani.TV.