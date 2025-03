San Marino. CAMPIONATO BKN301. Under 22: il Cosmos s’impone con due gol per tempo

A Montecchio, in un clima invernale, va in scena la sfida fra Cosmos e San Marino Academy Under 22. La compagine del Castello di Serravalle parte senza dubbio con i favori del pronostico, ma i Biancazzurrini hanno dimostrato nelle scorse partite come – nonostante le sconfitte – non si siano mai dati per vinti, presentandosi quindi coi presupposti per un match bello da vedere.

Il Cosmos parte subito all’arrembaggio e già al 2’ si fa pericolosa con un tiro di Prandelli da buona posizione, terminato di poco a lato. È un preludio all’imminente vantaggio che arriva quattro minuti più tardi quando Zulli fa partire un cross al centro verso Prandelli che inzucca di testa.

Gli uomini allenati da Berardi sulle ali dell’entusiasmo continuano a spingere e vanno vicini al raddoppio due volte: prima all’11’ quando Errico da calcio d’angolo crossa, poi dopo un rimpallo la tocca Prandelli che spedisce fuori da pochi passi. La seconda occasione è al quarto d’ora: azione personale di Errico che si porta in area, poi calcia trovando la bella opposizione di Borasco; sulla ribattuta si fionda Prandelli, ma l’estremo difensore biancazzurro gli nega la doppietta. L’Academy si fa per la prima volta pericolosa un minuto dopo con un contropiede guidato da Famiglietti che pesca l’inserimento di Sensoli, stoppato da una buona uscita di Simoncini.

I Gialloverdi trovano il raddoppio al 21’: cross di Errico da calcio d’angolo verso Prandelli che, come in occasione del vantaggio, segna di testa la doppietta personale. I ragazzi guidati da Cecchetti reagiscono e al 24’ Severi crossa per Casadei che è solo in area, ma strozza la conclusione. La squadra del Castello di Serravalle cerca il tris in ogni modo e ci va vicina due volte in altrettanti minuti: la prima al 27’ quando Ben Kacem crossa per l’inserimento di Errico che spizza di testa, mandando a lato di un soffio. Nella seconda occasione Zulli, servito da Rizzitelli, fa partire un destro a giro da fuori area che sfiora la traversa.

Al 31’ sono invece i Biancazzurrini a sfiorare la rete: inserimento di Sensoli che tutto solo calcia, Simoncini respinge e Famiglietti non sfrutta la grande opportunità, calciando alto al volo. Poco dopo Zulli sfiora il triplo vantaggio in due occasioni: la prima al 38’ quando, dopo un’azione personale, calcia e Borasco ferma il tiro di piede. Un minuto più tardi sempre l’ala gialloverde è pericolosa: scarta due avversari poi calcia da posizione defilata, ma Borasco fa buona guardia.

Allo scadere di prima frazione è Borasco a tenere in piedi i suoi con due buoni interventi: Pastorelli serve Prandelli che calcia, ma il portiere dell’Academy si salva in uscita. Dal calcio d’angolo seguente Errico crossa per Ben Kacem che colpisce di testa e Borasco è miracoloso in tuffo.

Il Cosmos trova 3-0 dopo quattro minuti dall’inizio della ripresa: Zulli crossa verso Prandelli ma a colpire è lo sfortunato Luvisi, che insacca la propria porta fortuitamente. Due minuti dopo, galvanizzati dal triplo vantaggio, gli uomini di Berardi trovano il poker in un azione tutta di prima dove Rizzitelli crossa per Prandelli che trova la tripletta e si porta a casa il pallone.

L’Academy tenta una reazione al 57’ quando Sensoli manda alto di prima intenzione – solo davanti a Simoncini. I Gialloverdi rimangono in 10 al 68’: nell’occasione viene espulso, con rosso diretto, Rizzitelli.

Nonostante l’inferiorità numerica, il Cosmos non ne vuole sapere di fermarsi e sfiora la manita in un paio di occasioni nello spazio di due minuti: la prima al 70’ quando Pastorelli slalomeggia in area tra gli avversari e serve al centro Righini, ma Borasco gli sbarra la strada. Un minuto più tardi pericoloso Ben Kacem, ancora Borasco è decisivo a negare il 5-0 ai Gialloverdi.

Al 74’ tornano in avanti i ragazzi di Cecchetti con un destro a giro di Famiglietti che finisce fuori di poco. Replica della squadra del Castello di Serravalle un minuto dopo quando Loiodice serve sulla corsa Ben Kacem, che si divora il gol calciando fuori tutto solo in area. Sfiorano nuovamente il 5-0 gli uomini di Berardi all’81’ con un tiro di Loiodice da buona posizione, deviato in angolo da un sempre attento Borasco.

Il Cosmos vince meritatamente, superando col punteggio di 4-0 la San Marino Academy Under 22. Vittoria che permette a Prandelli e compagni di avvicinarsi alle prime della classe. Terza sconfitta di fila per i Biancazzurrini, che restano a quota 5 punti in classifica. Al di là del risultato, sono arrivati anche segnali positivi da parte dei ragazzi guidati da Cecchetti, che hanno costruito buone azioni da gol e hanno trovato ottime risposte da Borasco, oggi titolare ed autore di diversi interventi che hanno permesso di contenere il passivo.

Campionato Sammarinese BKN301, 2023-24 – 10. giornata | Cosmos-San Marino Academy U22 4-0

COSMOS

Simoncini, D’Addario (dal 64’ Barbini), Maggioli, Pastorelli, Prandelli (dal 64’ Righini), Errico (dal 54’ Mularoni), Loiodice, Rizzitelli, Zulli (dall’82’ Ottaviani), Palazzi, Ben Kacem (dall’82’ Molinas)

A disposizione: Tacchi, Celli

Allenatore: Nicola Berardi

SAN MARINO ACADEMY

Borasco, Giambalvo, Luvisi (dal 70’ De Luca), Renzi (dal 59’ Solito), Famiglietti, Bortolotto, Sensoli, Severi, Sarti, Zavoli, Casadei

A disposizione: Battistini, Cervellini, Grana, Pelliccioni, Tumidei, Caddy, Giocondi

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Luca Zani

Assistenti: Gianmarco Ercolani e Manuel Bellavista

Quarto ufficiale: Yassine Hafidi

Marcatori: 6’, 21’, 51’ Prandelli, 49’ aut. Luvisi

Ammoniti: Bortolotto, Giambalvo, Ottaviani

Espulsi: Rizzitelli

Ufficio Stampa