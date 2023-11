San Marino. CAMPIONATO BKN301: WEEK-END DI PARTITE SULLA CARTA TUTTE EQUILIBRATE

Ad aprire il sabato del Campionato Sammarinese BKN301 sarà la sfida di Domagnano che vedrà opporsi San Giovanni e La Fiorita. I primi sono galvanizzati dalla vittoria della scorsa giornata ai danni del Fiorentino e questo giocherà sicuramente a favore dei calciatori di mister Tognacci, il quale non potrà dare indicazioni dalla panchina perché è stato appiedato dal giudice sportivo per una giornata causa somma di ammonizioni. Di contro Montegiardino ha molta voglia di riscatto dopo la sconfitta subita dalla Virtus in uno scontro al vertice, una vittoria consentirebbe loro di tenere il passo delle prime.

In contemporanea si sfideranno Faetano e Folgore al Crescentini di Fiorentino. Le due compagini vengono da periodi opposti: i ragazzi di Pellegrino sono reduci dall’eliminazione in Coppa Titano, pur consapevoli di aver reso la vita difficile al Tre Fiori, e dalla pesante sconfitta per 1-4 subita dal Cailungo nella giornata precedente. La squadra di Falciano si presenta con un rullino di marcia tutto sommato positivo, complici i tre risultati utili di fila (Coppa Titano compresa) e ha intenzione di continuare a vincere per migliorare la propria classifica che attualmente li vede all’ottavo posto. I Giallorossoneri sanno però che dovranno fare a meno di un giocatore importante come Sylla, espulso nella partita contro il San Giovanni per doppia ammonizione.

La partita di cartello dell’ottava giornata è senza dubbio quella tra le prime due classificate della scorsa stagione vale a dire Cosmos e Tre Penne. Il Cosmos fino ad adesso non ha mantenuto le aspettative. In campionato si ritrova infatti a -11 dalla Virtus ed è reduce da una partita da incubo contro il Tre Fiori dove ha subito la manita. Ai giocatori di Berardi non è andata meglio in Coppa Titano dove sono stati fatti fuori proprio dalla squadra di Città. Vorranno senza dubbio vendicarsi dell’eliminazione e poi non possono compiere altri passi falsi per non compromettere la corsa al titolo. Dall’altra parte gli uomini di Ceci sono ancora imbattuti in stagione e reduci da sei successi consecutivi in campionato, trascinati da un Badalassi in formato super e autore di otto gol in sette partite. I Biancazzurri non hanno intenzione di fermarsi per tenere la Virtus nel mirino e, perché no, sorpassarla sperando in un passo falso della formazione di Acquaviva.

Un’altra interessante sfida del sabato pomeriggio, pur non di alta classifica, è il derby di Borgo Maggiore che vedrà scontrarsi Libertas e Cailungo a Montecchio. Tutte e due le squadre stanno avendo un rendimento altalenante in stagione, anche se le ultime partite sono state positive per entrambe le compagini. I Granata di Sperindio arrivano a questa partita forti del passaggio del turno in Coppa, dove hanno travolto la Juvenes-Dogana con un roboante 5-0, e dal pareggio con la Folgore in campionato. La Libertas sta trovando la quadra dopo un inizio complicato. Per il match di domani non potrà contare su Guglielmi che dovrà scontare il turno di squalifica per somma di ammonizioni. Il Cailungo di mister Iencinella ha il morale alto per la bella vittoria dell’ultima giornata per 4-1 rifilato al Faetano e per la bella partita in Coppa Titano contro La Fiorita, anche se non è bastata ad evitare l’eliminazione. Anche i Rossoverdi sono in ripresa dopo tre partite giocate sottotono.

Sempre a Montecchio, ma alle 18:15, la sfida che vedrà opporsi Domagnano e Virtus chiuderà gli anticipi del sabato. Entrambe arrivano a questa partita consapevoli dei loro mezzi. I Lupi sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato e dal passaggio del turno in Coppa ai danni del Murata. Babboni e compagni hanno tutte le carte in regola per togliere l’imbattibilità alla Virtus. La squadra di Bizzotto, come detto, è prima a punteggio pieno in classifica a quota 21 punti e ha subito solo 3 gol dall’inizio del Campionato.

Il primo dei posticipi domenicali, che inizieranno tutti alle 15:00, vedrà opporsi Tre Fiori e Juvenes-Dogana a Domagnano. I Gialloblù sono in stato di grazia dopo la vittoria per 5-0 nell’ultima partita contro il Cosmos, trascinati dal poker di un superlativo Cecconi. L’unica sconfitta in campionato risale all’esordio con la Virtus. D’altro canto il club di Serravalle, dopo un ottimo inizio di stagione, è reduce dal pareggio con la San Marino Academy Under 22 nonostante il doppio vantaggio. Non è andata certo meglio in Coppa Titano dove è arrivata una sconfitta per 0-5 dalla Libertas, che li ha condannati all’eliminazione dalla competizione. Per questi motivi i ragazzi di Amati cercano riscatto contro un avversario che parte con i favori del pronostico.

In contemporanea a Fiorentino andrà in scena il match tra Murata e Pennarossa. I Bianconeri, dopo un esaltante inizio di stagione, hanno compiuto una brusca frenata: vengono dall’eliminazione in Coppa subita dal Domagnano e dallo 0-3 imposto dal Tre Penne nella precedente giornata. Domenica avranno un’ottima chance per riscattarsi e per non perdere il treno delle migliori. Invece gli uomini di Nobile sono ancora alla ricerca dei primi punti in classifica, si troveranno di fronte un avversario scomodo, ma vengono da buone prestazioni nonostante le sconfitte.

A chiudere il programma dell’ottava giornata sarà la sfida di Montecchio tra Fiorentino e San Marino Academy Under 22, divise da un solo punto in classifica in favore dei Biancazzurri. Una vittoria consentirebbe ad entrambe le sfidanti di togliersi dalle zone calde della classifica. Alla sfida arriva in uno stato di forma migliore la squadra di Cecchetti, reduce da una bella rimonta da 0-2 a 2-2 ai danni della Juvenes-Dogana. Invece i ragazzi di Camillini vengono da tre sconfitte consecutive in campionato, nonostante la soddisfazione per il passaggio del turno in Coppa Titano. Nel cercare di rilanciarsi i Rossoblù non avranno a disposizione uno come Diop, che è stato uno dei giocatori chiave della squadra, fermato un turno per somma di ammonizioni.

Questo il quadro completo dell’ottava giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, che sarà integralmente trasmessa in diretta streaming gratuita su Titani.tv (commento in italiano):

Campionato Sammarinese BKN301, 2023-24 | DAY 8

