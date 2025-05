San Marino. Campionato: è pari tra Fiorita e Virtus, il Cosmos vince e sale in vetta

Al termine della 6° giornata il Campionato Sammarinese ha una nuova capolista. Si tratta del Cosmos di Omar Lepri che liquida il Domagnano e approfitta del pareggio a reti bianche tra La Fiorita e Virtus per salire da sola al comando della classifica.

Il big match di Montecchio tra Gialloblu e Neroverdi era infatti la gara clou del sesto turno. Nella prima frazione meglio La Fiorita di Stefano Ceci che si fa vedere in più di un’occasione dalle parti di Passaniti, sempre reattivo tra i pali. L’estremo difensore neroverdi infatti chiude bene su Zaccaria (15’) mentre la retroguardia del club di Acquaviva si salva più tardi sul cross di Affonso che non trova nessuno a centro area.

Nella ripresa inizia a farsi vedere anche la Virtus campione in carica e in avvio il palo di Tortori su incornata dopo corner (52’) è lo squillo dei Neroverdi. Il club di Acquaviva alza i giri del motore e al 59’ altra ghiotta occasione con Benincasa che prova a risolverla in mischia ma spara alto dal limite dell’area piccola. L’attaccante neroverde è ancora protagonista – ma in negativo – quando al 65’ si vede sventolare il secondo giallo dall’arbitro Andruccioli dopo uno scontro aereo con Mazzotti. Nonostante l’uomo in meno la Virtus lotta e al 74’ ci prova con Montanari da dentro l’area, il tiro viene però respinto dalla retroguardia gialloblu. La Fiorita non è da meno e al 77’ serve un gran intervento di Passaniti sulla gran incornata di Semprini per evitare il vantaggio gialloblu. Alla fine non arriva il guizzo decisivo da nessuna delle due compagini che si portano a casa un punto a testa. Il pareggio però, come detto, costa alla Fiorita la testa della classifica a vantaggio del Cosmos: la squadra di Montegiardino ora è dietro quella di Serravalle di un solo punto.

Nessun problema infatti per i Gialloverdi di Omar Lepri che con un netto 3-0 – e trascinati da un ottimo Pastorelli – hanno ragione sul Domagnano di Paolo Rossi. In avvio però sono i Lupi a rendersi pericolosi con il gran palo colpito da Giacomo Buda dalla distanza con un mancino potente e velenoso. Il Cosmos non si scompone e inizia a macinare gioco come sa fare. Poco dopo la mezz’ora gran colpo di testa di Badalassi che esce di un nulla alla sinistra di Batori. La sfida di Domagnano si sblocca poco prima del riposo: Andrea Grandoni la mette in mezzo dalla sinistra, Pastorelli la controlla e la incrocia benissimo con il mancino dal limite. L’esterno in maglia numero 7 dei Gialloblu è protagonista assoluto anche del raddoppio che arriva all’ora di gioco con una punizione dal limite, Batori non è impeccabile e viene bucato per la seconda volta.

Il tris del Cosmos porta con se un pizzico di fortuna quando al 70’ il neoentrato Danilo Rinaldi la mette in mezzo da sinistra, Gozzi allontana la sfera che però va a carambolare sul piede di Errico che sigla il 3-0. La corazzata gialloverde non si ferma neanche dopo e nel giro di due minuti colpisce due traverse: prima Badalassi (77’) di testa dopo il servizio di Ben Kacem poi Fermi con una gran botta dal limite. Nel finale il Domagnano cerca il gol della bandiera sia con Rushani (82’, punizione alta) che con Angelini – gran parata di Celato – senza però trovar fortuna. Seconda sconfitta di fila per i Giallorossi che restano fermi a quota 5 punti; il Cosmos, oltre alla vetta, si prende anche la palma di miglior attacco (19 reti) e miglior difesa (2).

Corre veloce anche la Folgore che si impone di misura sulla Juvenes-Dogana nella sfida tra squadre del Castello di Serravalle: per il club di Falciano è infatti la quarta vittoria nelle ultime cinque, un cammino che la fa salire al terzo posto assieme al Murata e a due sole lunghezze dal Cosmos capolista.

La sfida di Fiorentino è equilibrata e al quarto d’ora doppia chance, una da ambo le parti: il tiro dell’ex Giallorossonero Luca Simeoni viene fermato sulla linea, poi sul ribaltamento di fronte Gentilini chiude alla grande il contropiede di Bitti per la Folgore. L’estremo difensore della Juvenes-Dogana è ancora fondamentale prima del riposo sul mancino potente di Pancotti che viene respinto. Il duello tra i due si ripropone ad inizio ripresa con una punizione dal limite che è un invito per il sinistro di Pancotti: il fantasista sammarinese la fa girare alla perfezione sopra la barriera e mettendola all’angolino dove Gentilini questa volta non può arrivare.

Al 73’ la Folgore – orfana dello squalificato Oscar Lasagni in panchina – potrebbe anche raddoppiare quando il tiro-cross di Alex Cavalli sbatte sulla parte alta della traversa a portiere battuto. La Juvenes-Dogana si scopre senza però fare male dalle parti di Guddo, la squadra di Falciano dalla sua potrebbe chiuderla con un paio di contropiede ma non riesce il colpo del k.o. Alla fine la pennellata di Pancotti basta alla Folgore mentre per la Juvenes-Dogana è sempre più crisi con la quarta sconfitta consecutiva (e ancora nessun successo stagionale).

Questo il quadro completo della 6° giornata di Campionato Sammarinese: