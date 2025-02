San Marino. Campionato: è tempo di ritorno nei quarti di finale dei play-off

Tra poco più di quarantotto ore conosceremo le quattro semifinaliste dei play-off di Campionato Sammarinese BKN301, che mettono in palio almeno un posto nella prossima UEFA Conference League. Potrebbero essere addirittura due laddove la Virtus dovesse trionfare anche nella finale di Coppa Titano BKN301, sbloccando di fatto un ulteriore slot europeo tramite il percorso in campionato: in tal caso, sarebbero entrambe le finaliste dei play-off a staccare il pass per l’Europa. Da qui, la programmazione della finalissima di coppa quale ultima partita della stagione.

Le prime due semifinaliste saranno note domani sera ed usciranno dai binomi Murata-Tre Fiori e San Giovanni-Cosmos. A Montecchio il confronto tra le squadre di De Falco e Grassi – che ha recentemente ereditato la panchina da Angelini, dopo l’approdo di quest’ultimo nello staff di Bisoli al Modena, in Serie B. Il primo atto si è risolto in un pareggio a reti inviolate, che pone il Murata nella condizione di poter contare anche su un ulteriore risultato di parità per raggiungere la semifinale. Questo in virtù del miglior piazzamento in stagione regolare rispetto ai rivali. Il Tre Fiori, che nei tre precedenti non ha mai segnato ai Bianconeri, dovrà necessariamente imporsi per guadagnarsi un posto tra le prime quattro nel percorso post-season e la possibilità di sfidare la vincente di Folgore-La Fiorita.

Parte con il vantaggio di un successo di misura nella gara d’andata, il San Giovanni. La squadra di Tognacci, rivelazione assoluta della stagione, si qualificherebbe alle semifinali anche in caso di pareggio contro il Cosmos. Di contro, il miglior piazzamento ottenuto dai Gialloverdi nelle trenta giornate di regular season, garantisce a questi ultimi il passaggio del turno anche con una vittoria di misura.

Si trova già con un piede nelle semifinali il Tre Penne, che ieri ha travolto la Juvenes-Dogana col punteggio di 3-0. Agli uomini di Amati servirebbe una vittoria con quattro reti di scarto per aver ragione del club di Città, mentre nell’altro abbinamento – che coinvolge Folgore e La Fiorita – l’acuto di Guidi nella sfida d’andata pone i Giallorossoneri nella necessità di vincere con almeno due gol di vantaggio, pena l’eliminazione.

Questo il programma delle partite di ritorno dei quarti di finale di Campionato Sammarinese BKN301, 2023-24. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming gratuita su TITANI.TV, con commento in italiano:

Campionato Sammarinese BKN301, Quarti di finale di ritorno PARTITA AND ARBITRI DATA ORA LUOGO Murata Tre Fiori 0-0 Beltrano (Macaddino, Tuttifrutti) – Zani 30/04 20:45 Montecchio San Giovanni Cosmos 2-1 Andruccioli (Cristiano, Bellavista) – Mineo 30/04 20:45 Acquaviva Folgore La Fiorita 0-1 Vandi (Sapigni, M. Savorani) – W. Villa 01/05 20:45 Montecchio Juvenes-Dogana Tre Penne 0-3 N. Villa (Morisco, S. Savorani) – Borriello 01/05 20:45 Acquaviva

FSGC