San Marino. Campionato: è Virtus contro Tre Penne nel programma corto della domenica

Nel fine settimana entrante si completerà il girone di andata del Campionato Sammarinese BKN301. Sarà, tra le altre cose, anche l’occasione per vedere all’opera le varie new entries delle squadre del Titano dopo l’apertura del mercato invernale. Il menu sarà particolarmente ristretto alla domenica, con due sole gare sulle otto complessive: qui spicca quello che senza ombra di dubbio è il piatto forte dell’intero fine settimana. La Virtus capolista sfiderà il Tre Penne, quarto. La formazione di Bizzotto ha ritrovato una certa continuità di rendimento dopo il k.o. – l’unico finora – rimediato due turni fa contro il Cosmos. La missione dei Neroverdi sarà quella di centrare il terzo successo consecutivo e, contestualmente, ribadire un segnale di forte presenza sul torneo, dimostrando che quello contro i Gialloverdi sia stato solo un passo falso in un cammino sempre ottimamente condotto, coppa compresa. Viceversa, i Biancoazzurri vengono da un periodo no, fatto di due sconfitte consecutive, e hanno assolutamente bisogno di trovare una risposta forte sul campo per avviare un’inversione di tendenza. Difficile immaginare un test più probante di quello che attende Ceci e i suoi. Si gioca a Montecchio.

La Fiorita proverà a mettere pressione alla capolista. La squadra di Montegiardino, seconda a -2 dalla vetta, viene da una lunga striscia di vittorie, l’ultima delle quali – a dir poco roboante – ottenuta a spese del Domagnano. Vincere sabato significherebbe, per i ragazzi di Manfredini, sorpassare momentaneamente la Virtus e “caricare” ancor di più la sfida di quest’ultima con il Tre Penne. Al Cailungo il compito di guastare i piani della banda gialloblù. Iencinella e i suoi vengono da un periodo negativo lungo quattro giornate che ha “fatto piangere” la loro classifica. Ciò che cercano è dunque una svolta, consapevoli che però servirà una prestazione sopra le righe per mettere in difficoltà una delle migliori realtà del Titano. Sarà, questo, uno dei due match delle 18:15 del sabato. L’altro metterà di fronte il San Giovanni e la Juvenes-Dogana, appaiate a quota 17. La squadra di Serravalle ha in mente di prolungare quello slancio preso due turni fa: da allora altrettante vittorie per la banda di Amati, attenta però a non sottovalutare una formazione, quella rossonera, che ha perso nell’ultimo fine settimana contro la Virtus (non l’ultima arrivata) e che in precedenza aveva saputo infilare tre vittoria consecutive.

Tra le formazioni che guardano con assoluto interesse al big match tra Virtus e Tre Penne ci sono anche Cosmos, Murata e Tre Fiori, le prime due assestate alle calcagna della formazione di San Marino Città, l’altra avanti di due lunghezze. Proprio il Tre Fiori sarà l’unica, delle tre, a non poter mettere pressione al Tre Penne. I Gialloblù giocheranno infatti in contemporanea, vale a dire alle 15:00 di domenica. L’avversario sarà quel Domagnano che dovrà in tutti i modi cancellare il pesante 1-6 rimediato lo scorso fine settimana contro La Fiorita. I Lupi guardano molto da vicino il Fiorentino, opposto sabato a quel Murata che ha ritrovato la vittoria contro la San Marino Academy e che ha guadagnato terreno rispetto alla quarta posizione, occupata dal Tre Penne. Sulla strada dei Bianconeri ci sarà proprio il Fiorentino, che ha iniziato bene l’anno superando di misura il Faetano. Di terreno ne ha guadagnato anche il Cosmos, intenzionato a prolungare la sua striscia d’oro nel match che lo vedrà opposto al Faetano, il quale non esulta da due turni. La squadra del rientrato Girolomoni ha da difendere un margine ridottissimo rispetto alla Libertas, anch’essa reduce da due sconfitte e chiamata a ritrovare il sorriso perduto nell’incrocio con il fanalino Pennarossa, ancora a secco di vittorie in questo torneo. In penultima posizione continua a stazionare la San Marino Academy, che però non accusa un gap incolmabile dalle squadre che la precedono, specie dal Cailungo. La giovane banda allenata da Matteo Cecchetti, iniziato il proprio 2024 con la sconfitta contro il Murata, cerca il riscatto nella sfida alla Folgore, proveniente dalle due vittorie con Fiorentino e Pennarossa, l’ultima delle quali davvero esagerata.

Anche le sfide di questo fine settimana saranno disponibili, a titolo completamente gratuito, sulla piattaforma Titani.TV. Ecco il programma della 15° giornata di campionato, l’ultima del girone di andata:

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 15. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO San Marino Academy Folgore Delvecchio (Salvatori, Giannotti) – Vandi 13/01 15:00 Domagnano Pennarossa Libertas Borriello (Sapigni, Sgrignani) – N. Villa 13/01 15:00 Acquaviva Cosmos Faetano Ucini (M. Savorani, Morisco) – S. Savorani 13/01 15:00 Montecchio Fiorentino Murata Luci (Battista, Bellavista) – Beltrano 13/01 15:00 Fiorentino San Giovanni Juvenes-Dogana Andruccioni (Cristiano, Lerza) – Xhafa 13/01 18:15 Acquaviva La Fiorita Cailungo Hafidi (Ercolani, Righi) – Mineo 13/01 18:15 Montecchio Virtus Tre Penne W. Villa (Cordani, Gallo) – Albani 14/01 15:00 Montecchio Tre Fiori Domagnano Zani (Macaddino, Notarpietro) – Piccoli 14/01 15:00 Fiorentino

FSGC | Ufficio Stampa