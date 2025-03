San Marino. Campionato: il Tre Penne cerca il sorpasso, il derby di Serravalle infiamma la corsa playoff

Il Campionato Sammarinese questo ultimo weekend di marzo entra nella sua fase finale con la 26ª giornata, caratterizzata da incontri importanti per la corsa ai playoff. Le squadre si preparano ad affrontare un fine settimana di scontri diretti, con partite che potrebbero cambiare il volto della classifica.

Gli anticipi del sabato iniziano con i match delle 15:00. Uno di essi vede La Fiorita sfidare la San Marino Academy (sfida in programma al “Crescentini” di Fiorentino). La banda di Ceci, attuale seconda forza della classifica e unica squadra ancora imbattuta del campionato, affronterà i Titani in un match rilevante per entrambe le formazioni. I Gialloblu vogliono mantenere il passo della capolista Virtus, cercando tre punti preziosi per continuare la lotta al vertice. D’altra parte, i ragazzi di Cecchetti sono chiamati a una prova di carattere per cercare punti utili a migliorare la propria posizione in classifica e dovranno mettere in campo una prestazione attenta e concreta per contrastare la forza offensiva della squadra di Montegiardino. Forza offensiva che però non potrà contare sull’apporto di Vitaioli, che oltre ad essersi infortunato in Nazionale, è anche squalificato.

Sempre alle 15:00 ma a Montecchio giocheranno Murata e Fiorentino, sfida chiave per la corsa ai playoff diretti tra due squadre vicine in classifica. I Rossoblu, attualmente ottavi, dovranno cercare di invertire una tendenza negativa che li vede a secco di vittorie da ben sette giornate. I Bianconeri, reduci da un successo nell’ultimo turno, vogliono dare continuità per tentare di scalare la graduatoria.

Al campo sportivo di Domagnano, alle 15:00, il Tre Penne se la vedrà con il San Giovanni. I Biancoazzurri sono in cerca di riscatto dopo un periodo altalenante e puntano ai tre punti per sorpassare i Rossoneri in classifica. I ragazzi di Tognacci, invece, vogliono confermare il loro posto tra le prime sette squadre e difendere la loro posizione dai tentativi di sorpasso delle dirette concorrenti tra cui proprio il Tre Penne.

Allo stadio “Ezio Conti” di Dogana alle 18:00 la capolista Virtus sarà impegnata nel match contro la Libertas. I ragazzi di Bizzotto devono mantenere il vantaggio sulla Fiorita in questa volata finale della regular season. Dall’altra parte, i Granata proveranno a mettere in difficoltà la prima della classe cercando punti fondamentali per agganciare la zona playoff. Lombardi, reduce dalla doppietta contro il Cailungo, dovrà fermarsi per un turno a causa di una squalifica rimediata a seguito della sfida contro i Rossoverdi.

L’altra partita delle 18:00 è quella tra Faetano e Tre Fiori sul sintetico di Montecchio. I ragazzi di Girolomoni hanno dimostrato una grande forma nelle ultime settimane e vogliono cercare di mantenere la loro posizione per accedere direttamente alla post season. La squadra di Ricchiuti, invece, ha bisogno di punti per migliorare la sua classifica e dovrà dare il massimo per contrastare una delle formazioni più competitive del campionato. La sfida tra Faetano e Tre Fiori andrà inoltre trasmessa sulla piattaforma streaming FIFA+.

Per quanto riguarda la giornata di domenica tutti e tre i match si giocheranno alle 15:00. Domagnano e Pennarossa si affronteranno a Domagnano in una partita che si preannuncia equilibrata tra due squadre che arrivano da un periodo altalenante. I Lupi, reduci da due sconfitte consecutive, devono reagire per mantenere l’ultima posizione valida per la post season. La squadra di Chiesanuova, invece, ha un urgente bisogno di punti per risollevare la classifica, pertanto non potrà lesinare energie nella ricerca di un successo che manca da tre partite.

Il big match di questa giornata è il derby di Serravalle tra Cosmos e Folgore che si giocherà allo stadio di Montecchio. Entrambe le squadre sono in piena lotta per i playoff diretti e un risultato positivo potrebbe fare la differenza in questo finale di stagione. I Gialloverdi hanno bisogno di consolidare la propria posizione tra le prime sette, mentre i Giallorossoneri, attualmente alle spalle del Tre Fiori, puntano a sorpassare i Gialloblu per conquistare il terzo posto in classifica.

Cailungo e Juvenes-Dogana si affronteranno allo stadio “Federico Crescentini” di Fiorentino sempre nella giornata domenicale. Un match dal difficile pronostico tra due squadre separate da soli due punti in classifica. I Rossoverdi hanno bisogno di una vittoria per riprendersi dopo la sconfitta dell’ultima giornata. I Biancorossoblu, invece, arrivano da un buon risultato e cercheranno di continuare su questa strada per avvicinarsi alla zona playoff.

Questo il programma della 26° giornata di Campionato Sammarinese, integralmente trasmessa in diretta streaming – e in maniera totalmente gratuita – sulla piattaforma Titani.tv.

Campionato Sammarinese 2024-25, 26. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO Fiorita San Marino Academy 29/03 Albani (Salvatori, Gallo) – Vandi 15:00 Fiorentino Murata Fiorentino 29/03 Mineo (S. Savorani, M. Savorani) – Xhafa 15:00 Montecchio Tre Penne San Giovanni 29/03 W. Villa (Lunardon, Macaddino) – N. Villa 15:00 Domagnano Libertas Virtus 29/03 Beltrani (Morisco, Giannotti) – Balzano 18:00 Dogana Faetano Tre Fiori 29/03 Zani (Ercolani, Zaghini) – Borriello 18:00 Montecchio Domagnano Pennarossa 30/03 Hafidi (Bellavista, Guidi) – Ucini 15:00 Domagnano Cosmos Folgore 30/03 Avoni (Cristiano, Sapigni) – Ilie 15:00 Montecchio Cailungo Juvenes-Dogana 30/03 Delvecchio (Tuttifrutti, Lerza) – Ricciardini 18:00 Fiorentino in verde è evidenziato l’incontro che sarà distribuito sia su TITANI.TV che su FIFA+.

Clicca qui per la classifica aggiornata.



FSGC