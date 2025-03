San Marino. Campionato Italiano a Squadre: promozione in Serie B per la Mikhail Tal

La Federazione Sammarinese degli Scacchi ottiene una prestigiosa promozione e lo fa grazie alla Mikhail Tal che a Falconara Marittima, presente al 56esimo Campionato Italiano a Squadre, ottiene il passaggio in Serie B. La formazione formata dai veterani Volpinari, Righi, Grassi e rafforzata dai giovani Mirko Leardini e Nicola D’Amico ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta e un pareggio che sono stati determinanti per il passaggio nella categoria superiore. In particolare, sugli scudi Leardini, attuale campione sammarinese, che ha vinto tre partite e pareggiata una. Sono stati 18 gli scacchisti impegni durante il campionato italiano, che ha visto la partecipazione di ben 192 giocatori con la competizione disputata su 5 partite a tempo lungo (4 ore a partita). San Marino ha schierato per la prima volta tre squadre, una in Promozione e due in Serie C con alcuni atleti al debutto in questa manifestazione.