San Marino. Campionato: la finale per l’Europa sarà Tre Penne contro Murata 

Tre Penne e Murata strappano il pass per la finale del 2° posto che vale un posto in Europa Conference League. Biancoazzurri e Bianconeri hanno battuto rispettivamente Cosmos e La Fiorita nel ritorno odierno delle semifinali dei playoff di Campionato Sammarinese BKN301. Ora le due finaliste giocheranno sabato 18 maggio al San Marino Stadium per puntare alla tanto sognata qualificazione in Europa. Masticano amaro invece i Gialloverdi di Serravalle e i Gialloblu di Monregiardino, che anticiperanno venerdì 17 la finalina per il quarto e quinto posto.

La prima gara del caldo pomeriggio sul Titano è quella delle 15:00 ad Acquaviva tra Tre Penne e Cosmos. Primo tempo equilibrato in cui la prima palla gol arriva poco dopo il quarto d’ora quando Vandi tenta l’incornata mandando poi la sfera sul palo esterno. Alla mezz’ora inizia a spingere il Cosmos ma Dalla Libera è fondamentale in due occasioni: prima risponde in due tempi su Ben Kacem poi si allunga benissimo sulla bella conclusione dal limite di Zulli.

Nell’intervallo Dalla Libera – toccato duro a fine primo tempo – non ce la fa e chiede il cambio. Con Migani ancora infortunato, Ceci non ha altri portieri. Così si infila i guantoni Lorenzo Dormi, di norma il fantasista dei Biancoazzurri. Al 56’ il Tre Penne va vicinissimo al vantaggio: Lombardi riesce a gonfiare la rete in mischia, ma l’arbitro Beltrano annulla tutto per un precedente fallo in attacco dei Biancoazzurri. Poco dopo l’ora di gioco è ancora il club di Città a rendersi pericoloso: Pieri serve nello stretto Badalassi che libera il suo mancino, il tiro è preciso ma Battistini compie una grande parata e nega il vantaggio. Il pari serve solo al Tre Penne, così il Cosmos spinge. Al 72’ altro gol annullato, questa volta a Di Maio che di testa la insacca alle spalle di Dormi ma anche qui Beltrano ferma tutto per un fallo in attacco. Il duello si ripete poco dopo con la bella punizione di Filippo Berardi nuovamente per la testa del centrale sammarinese ma Dormi dimostra ottime qualità anche come portiere e riesce a bloccare. Il tempo scorre e si arriva alle fasi finali ancora e reti inviolate. La squadra di Berardi insiste anche al 87’ con un altro colpo di testa – questa volta con Maggioli – che però non trova lo specchio. Si entra così nel recupero dove la miglior occasione è per il Tre Penne: Pieri lavora un ottimo pallone dalla destra e poi serve il compagno di reparto Badalassi che riesce ottimamente a liberare il destro ma Battistini dice ancora no. Poi non c’è più tempo e arriva il triplice fischio di Beltrano. Finisce 0-0. Il Tre Penne può così esultare perché nonostante il pareggio sia all’andata che al ritorno, è la squadra di Ceci ad andare in finale per il miglior piazzamento in stagione regolare (3°) rispetto al Cosmos che ha chiuso 4°.

Serviva invece una vittoria con due reti di scarto per La Fiorita per qualificarsi alla finale dopo il 3-1 dell’andata con il Murata. Le cose si mettono subito bene per il club di Montegiaridno perché bastano solo quindici minuti per sbloccare l’incontro: cross dalla sinistra di Zampano in area per Ambrosini che di testa riesce a battere Benedettini. Proteste del Murata per un possibile fallo in attacco di Lunadei su Vasconcellos ma per Avoni non c’è nulla. Inizia a farsi vedere la squadra di Grassi con il tiro dalla distanza di Cicarelli che però è di facile presa per Vivan. Sul finale di tempo è ancora la squadra di Montegiardino a rendersi pericolosa e in più occasioni. Prima è Guidi che da dentro l’area offre un gran pallone a Lunadei che va con il destro ma Benedettini e suoi si salvano. Ad inizio recupero è Echel che salva tutto sulla linea di porta, dopo il tentativo in area di Brighi a botta sicura. Poi poco prima del duplice fischio altra chance per il raddoppio dei Gialloblu: punizione di Amati che diventa quasi un tiro, Guidi sporca anche la traiettoria per mettere fuori causa Benedettini ma il portiere sammarinese compie un miracolo e nega il gol.

Nella ripresa il copione è lo stesso: La Fiorita cerca il secondo gol, che le garantirebbe la finale, e il Murata resiste. La squadra di Della Bella, oggi in panchina al posto dello squalificato Manfredini, ci prova anche su punizione con Ambrosini, ma il suo destro va di poco alto sopra la traversa. La Fiorita insiste, il Murata fatica a farsi vedere dalle parti di Vivan. I Bianconeri però possono contare su un Elia Benedettini in grande spolvero che chiude ogni tentativo avversario. Come al 65’ quando Zampano su punizione la mette in mezzo per Brighi che di testa la mette nell’angolino ma l’estremo difensore bianconero si allunga benissimo. Il forcing sembra non avere fine per La Fiorita che al 76’ va ancora vicino al fondamentale raddoppio: colpo di testa di Fatica dopo l’ennesimo corner ma Benedettini risponde ancora con un prodigioso riflesso. Della Bella tenta il tutto per tutto e butta dentro anche Rinaldi e Olcese per maggior peso offensivo. Il Murata si chiude sempre e nel recupero ha la più ghiotta delle occasioni per chiuderla: rinvio di Benedettini che trova Cunha il quale riesce a bucare la difesa gialloblu e poi ad involarsi sulla sinistra, una volta arrivato sul fondo la mette in mezzo per il tutto solo Echel che però sul più bello non riesce ad impattare la sfera. Arrembaggio finale della Fiorita nel settimo e ultimo minuto di recupero ma il corner non trova nessuno in area di rigore. Avoni fischia così la fine. La festa può partire per il Murata che nonostante la sconfitta riesce a qualificarsi in virtù della vittoria (3-1) dell’andata. Alla Fiorita ora servirà vincere la Coppa Titano –sabato 25 maggio contro la Virtus – se vuole confermare l’ennesima partecipazione europea.

Questo il quadro completo delle due sfide delle semifinali di ritorno: