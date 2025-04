San Marino. Campionato: La Fiorita c’è, Benincasa entra e salva la Virtus

È Simone Benincasa l’uomo della provvidenza per la Virtus. L’attaccante neroverde è decisivo all’82’ nella sfida con il Murata per mantenere i Neroverdi sempre in testa al campionato. Nel turno infrasettimanale di questa sera, i Neroverdi partono col piglio giusto e al nono vanno già vicinissimi al vantaggio: Sabato calcia perfettamente dal limite dell’area ma il suo tiro si stampa sulla traversa. La Virtus insiste ma il Murata resiste bene sino al riposo.

Nella ripresa si comincia con un rigore richiesto dalla Virtus per un possibile tocco in area da parte di Guilherme ma l’arbitro lascia giocare. Da Acquaviva arriva l’aggiornamento del raddoppio della Fiorita, così la Virtus sa che deve rispondere. E al 65’ i Neroverdi vanno vicinissimi al vantaggio: Tortori ci prova in girata ma la difesa bianconera respinge, ci prova così il neo-entrato Benincasa a calciare verso lo specchio ma Benedettini ha un riflesso prodigioso. L’azione però non finisce e ci prova anche Alessandro Golinucci ma il portiere sammarinese è ancora decisivo e allontana salvando i suoi. Il Murata prova a resistere ma al 82’ il fortino bianconero cade dopo l’ennesimo assalto dei Neroverdi. Pecci raccoglie e tenta la conclusione da fuori, il tiro diventa di fatto un assist per Benincasa che controlla e calcia in porta bucando questa volta Benedettini. Gol numero 13 in campionato per lui – il migliore dei Neroverdi – ed è una rete pesante che mantiene la squadra di Acquaviva sempre in vetta a +2 sulla Fiorita.

I Gialloblu di Montegiardino non sbagliano e con un gol per tempo hanno ragione sul Fiorentino.

Come da copione è la squadra di Manfredini che fa la partita nel primo quarto d’ora di gara ha ben due chance per sbloccarla: il protagonista è sempre Virgilio che prima pizzica la parte alta della traversa dopo un tiro-cross dalla destra (9’) poi colpisce un palo esterno con un colpo di testa dopo un buon cross di Jacopo Semprini. Ma il gol che spezza l’equilibrio arriva al 25’ e vale il vantaggio – meritato – della Fiorita: Tommaso Zafferani si inserisce bene e riceve la sfera sulla destra, una volta arrivato sul fondo la mette in mezzo dove Simone Benedettini respinge corto, sulla ribattuta c’è Aziz Niang che segna facilmente il più classico dei gol dell’ex.

La gara è vivace e ad inizio ripresa si fa vedere anche il Fiorentino: Abouzziane su punizione la mette in mezzo per la testa per Gimenez che riesce a gonfiare la rete ma l’assistente del direttore di gara Avoni vanifica tutto segnalando posizione di fuorigioco del difensore rossoblu. La Fiorita allora vuole metterla al sicuro e al 56’ raddoppia: pallone in area da corner che trova la testa di Mazzotti, Benedettini respinge ma la difesa non allontana, così ne approfitta Danilo Rinaldi che si porta la palla sul sinistro e trafigge il portiere rossoblu.

Il Fiorentino subisce il colpo e al 69’ ci vuole una grande parata di Benedettini su Zampano per evitare il tris. La Fiorita rimane in controllo sino al triplice fischio. Manfredini può così esultare e continuare la “caccia” al primo posto della Virtus.

Dietro le due contendenti per lo Scudetto vincono sia Tre Penne che Tre Fiori. La squadra di Ceci torna così a sorridere dopo lo stop con il Domagnano e lo fa grazie al 3-1 sui rivali della Libertas. Dopo un primo tempo equilibrato il club di Città passa all’ora di gioco con Scarponi che conclude al meglio una bella azione corale dopo l’assist di Barretta. Passa un solo minuto ed il Tre Penne raddoppia: questa volta è Dormi che dal fondo si libera del suo avversario e la mette in mezzo per Scarponi che scarica un potente destro che vale la doppietta personale ed il 2-0 per i suoi. La Libertas prova a reagire e a riaprirla: altra ottima combinazione che si conclude con il tiro-cross di Pari per Polizzi che in allungo accorcia con il gol del 1-2. Il Tre Penne però chiude definitivamente i giochi al 85’ con il solito Imre Badalassi che scambia bene con Michael Battistini e con un tocco morbido trafigge Del Prete.

Trova la sua seconda vittoria il Tre Fiori che esulta ai danni del Cailungo. Il vantaggio dei gialloblu di De Falco è una perla: Micchi serve Tommaso Leon Bernardi sul vertice dell’area di rigore, il trequartista del Tre Fiori si porta la sfera sul sinistro poi la spedisce all’incrocio dove Francioni non può arrivare. Il club di Fiorentino insiste e sul finale di tempo ci prova con Ciccione ma Francioni ha un gran riflesso e nega il raddoppio. Ma sul conseguente corner il gol arriva: angolo di Ruocco, Bernardi la manda sul secondo palo dove c’è Fimognari che con il destro non sbaglia.

Nella ripresa si fa vedere anche il Cailungo quando all’ora di gioco si rimette in partita: Vagnini avanza sulla sinistra poi serve Basile che entra in area e con un bel diagonale preciso la infila nell’angolino. Il Tre Fiori però al 83’ dà lo strappo decisivo quando il traversone di Socciarelli pesca in area Bernardi che sigla la doppietta personale. Cailungo che però – sulla medesima azione – protesta per uno scontro di gioco in cui Venerucci resta a terra dolorante ma l’arbitro lascia proseguire. Tre Fiori che successivamente potrebbe aumentare il margine grazie al calcio di rigore procurato da Pasquale Rizzo: sul dischetto si presenta l’altro Rizzo – Luigi – che però spedisce alto. Poco male per la squadra di De Falco che con questo secondo successo si riporta al quinto posto superando il Murata.

Vince anche la Folgore che fa suo il derby di Serravalle contro la Juvenes-Dogana. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, la sfida viene decisa al 68’ da Samuel Pancotti. La squadra di Falciano torna al successo dopo due sconfitte e si avvicina al settimo posto dei “cugini”, avanti di sole due lunghezze, che vale l’accesso diretto ai playoff.

