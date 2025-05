San Marino. Campionato, l’Europa si avvicina: domani l’andata delle semifinali dei playoff

Giunti a questa profondità del tabellone, è ormai lecito per ognuna delle quattro squadre ancora in corsa nei playoff fare un pensiero alla possibilità di disputare la UEFA Conference League 2025-26. Nei due binomi proposti, non fosse altro per il rendimento mostrato nella stagione regolare, La Fiorita e Tre Fiori sono indicate come favorite.

Attenzione però al Cosmos di capitan Loiodice – unico giocatore in regime di diffida alla vigilia delle semifinali di andata –, perché il club di Serravalle sembra aver trovato la quadratura del cerchio. Non a caso, dal ritorno in pianta stabile di Imre Badalassi, piuttosto presente anche a tabellino – e questa non è certo una novità. Nel delicato doppio confronto con il Tre Penne, le due reti gialloverdi recano la firma del bomber per eccellenza degli ultimi anni di calcio sammarinese. Sarebbe riduttivo ricondurre tutto ad un solo calciatore ed in effetti le prestazioni recenti dei ragazzi di Andy Selva sono state più che positive a tutte le altezze del campo. Domani arriva La Fiorita, da affrontare a Dogana alle ore 15:00. Candidata numero uno al successo finale, la squadra di Ceci ha perso solo una partita nella regular season di campionato e può vantare precedenti favorevoli con ognuna delle tre avversarie ancora in corsa. Tutta da seguire, dunque, la gara dell’Ezio Conti che aprirà il programma delle semifinali.

Poco dopo il triplice fischio di La Fiorita-Cosmos, infatti, è in programma Tre Fiori-San Giovanni, l’altro duello che vale l’accesso alla finale dei playoff di Campionato Sammarinese. I Gialloblù di Girolomoni hanno brillato nel doppio derby di Fiorentino con l’omonimo club rossoblù e partiranno avanti nelle attese. Condizione, questa, che gli uomini di Tognacci hanno già dimostrato di saper azzerare, come dimostrato contro la Folgore. Squadra ormai matura e fortemente rafforzata in ogni reparto del campo, il San Giovanni sogna di puntellare un ciclo competitivo inseguendo un sogno proibito. Alla preoccupazione per l’infortunio di Azael Garcia Rufer nella gara di ritorno con la Folgore, dovrà sostituire l’entusiasmo di giocarsi una partita di importanza capitale. Non che non lo sia per il Tre Fiori, che in UEFA Conference League potrebbe approdarci anche vincendo la Coppa Titano nella finale del 24 maggio con la Virtus. Da quando è stato ripristinato il campionato a girone unico ed i playoff hanno messo in palio un pass europeo senza trofeo annesso, una delle due finaliste di Coppa Titano è sempre stata la squadra campionessa di San Marino. Mai è accaduto, però, che l’altra finalista fosse giunta anche in fondo alla corsa dei playoff di Campionato Sammarinese: a questo ambiranno Prandelli e compagni. Il capocannoniere del torneo ha colpito anche nel doppio confronto col Faetano, salendo a quota 21 esultanze in 31 presenze. Calcio d’inizio alle 17:30 di domani, sul sintetico di Montecchio, per il quinto capitolo stagionale delle rivalità tra San Giovanni e Tre Fiori.

Ecco il programma delle semifinali di andata dei play-off di Campionato Sammarinese 2024-25, visibili entrambe gratuitamente su Titani.tv:

Campionato Sammarinese 2024-25 | Semifinali, andata

FSGC | Ufficio Stampa