San Marino. Campionato: Libertas-Domagnano si sfidano sull’orlo del precipizio

Il quartultimo turno della regular season di Campionato Sammarinese propone domani scontri diretti tra le ultime sei squadre della graduatoria. Con Pennarossa e San Marino Academy ormai fuori da logiche di playoff, ballano punti pesantissimi nella corsa al dodicesimo posto oggi occupato dal Domagnano – a rischio doppio sorpasso. Più ampio il margine in favore del Faetano, che dovrà vedersela con la Folgore. Il San Giovanni tenterà di evitare la risalita del Murata verso la settima posizione che garantisce l’accesso diretto ai quarti, mentre le prime della classe saranno tutte in campo domenica.

La chiave di volta nel programma degli anticipi è certamente Libertas-Domagnano, programmata alle 15:00 di domani allo stadio “Ezio Conti” di Dogana. I Lupi di Rossi, che sconta l’ultima giornata della maxi-squalifica ricevuta a margine della 23° giornata, dovranno fare a meno di Baffoni. Si gioca tanto in questo incontro, se non tutto, la squadra di Buda. Con tre punti di ritardo dai prossimi avversari ed anche la Juvenes-Dogana a precederla in classifica, vincere rappresenta l’unica opzione per tornare a immaginare la partecipazione alla postseason. I Biancorossazzurri, dopo la rimonta vincente sul Cailungo nell’ultimo turno, vogliono bissare nel confronto di Domagnano col Pennarossa. Cliente ostico di questi tempi la squadra di Filippo Dolci, che pure dovrà rinunciare allo squalificato Angelini. La Juvenes-Dogana, di contro, è obbligata alla partita perfetta: tanto a livello difensivo per arginare i talentuosi attaccanti avversari ingaggiati a gennaio, quanto in avanti per fare propri i tre punti. Al “Federico Crescentini” di Fiorentino toccherà a San Marino Academy e Cailungo: i Rossoverdi pagano sette punti di ritardo sul Domagnano e nella migliore delle ipotesi si ritroverebbero domani sera a -4, ma pur sempre con tre squadre da superare in altrettante sfide residue. Domani mancherà capitan Iuzzolino (squalificato), mentre in casa Academy c’è la voglia di chiudere al meglio la stagione regolare e togliersi quante più soddisfazioni. La quarta partita in programma alle 15:00 di domani è Folgore-Faetano e si giocherà a Montecchio. Pronostici tutti a favore del club di Falciano, che di qui alla fine vorrà provare a scalzare il Tre Fiori dal terzo posto. Quelli di Ricchiuti, di contro, non disdegnerebbero muovere la classifica ed incrementare il proprio margine sul dodicesimo posto, evitando di venire risucchiati in una bagarre in coda alla stagione regolare.

Degli anticipi, l’unico calendarizzato alle 18:00 sarà San Giovanni-Murata. Sfida delicata per entrambe, in particolar modo per i Bianconeri: attualmente a -4 dal settimo posto che dispensa dal passaggio attraverso il Turno Preliminare, battendo il San Giovanni si porterebbero a due sole lunghezze proprio dalla squadra di Tognacci – oggi sesta. Peraltro, i Rossoneri dovranno far fronte alle assenze forzate di Augusto Garcia Rufer e De Nicolò, appiedati dal Giudice Sportivo.

Nel palinsesto domenicale spicca Virtus-Tre Penne. Partita che non può non rievocare dolci ricordi alla squadra di Bizzotto, che con il club di Città nell’altra metà campo ha festeggiato tre dei quattro titoli centrati nei tempi recenti: Coppa Titano (2022-23), Supercoppa e Campionato Sammarinese (2023-24). La supersfida sarà trasmessa in diretta sia su Titani.tv che su FIFA+. Stavolta non potrà esserci assegnazione del trofeo a Domagnano, perché i cinque punti di vantaggio su La Fiorita a quattro giornate dal termine della stagione regolare non schiuderebbero in nessun caso a questo esito. Anzi, la squadra di Ceci – eliminata mercoledì scorso in semifinale di Coppa Titano proprio dalla Virtus – punta a limare il ritardo in classifica. Di fronte un Fiorentino che non vince da oltre due mesi, avendo forse compromesso la qualificazione in forma diretta ai Quarti di Finale. Offre spunti d’interesse proprio in tal senso Tre Fiori-Cosmos: i Gialloverdi intendono consolidare la propria posizione, magari mettendo una o più squadre tra sé e l’ottavo posto. La squadra di Girolomoni – che si è qualificata recentemente alla finale di Coppa Titano – è già certa di rientrare nel lotto delle sei squadre che non dovranno disputare il Turno Preliminare in postseason e l’unica preoccupazione apparente è quella di giocarsi con la Folgore la terza piazza della classifica.

Questo il programma parziale della 27° giornata di Campionato Sammarinese 2024-25, integralmente trasmessa in diretta streaming – e in maniera totalmente gratuita – sulla piattaforma Titani.tv.

Campionato Sammarinese 2024-25, 27. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO Libertas Domagnano 05/04 Ucini (Tuttifrutti, Gallo) – Avoni 15:00 Dogana Juvenes-Dogana Pennarossa 05/04 Righi (Zaghini, Ercolani) – Albani 15:00 Domagnano San Marino Academy Cailungo 05/04 Vandi (Macaddino, Tura) – W. Villa 15:00 Fiorentino Folgore Faetano 05/04 N. Villa (Guidi, Lerza) – Ilie 15:00 Montecchio San Giovanni Murata 05/04 Borriello (Bellavista, Giannotti) – Zani 18:00 Montecchio Tre Fiori Cosmos 06/04 Beltrano (M. Savorani, S. Savorani) – Hafidi 15:00 Fiorentino Virtus Tre Penne 06/04 Xhafa (Sapigni, Cordani) – Righi 15:00 Domagnano Fiorentino La Fiorita 06/04 Balzano (Morisco, Zaghini) – Andruccioli 15:00 Montecchio in verde è evidenziato l’incontro che sarà distribuito sia su TITANI.TV che su FIFA+.

FSGC | Ufficio Stampa