San Marino. Campionato, play-off: domani le due finali

Con i pass europei tutti quanti già assegnati – quello per la Champions League alla Virtus, quelli per la UEFA Conference League a Tre Fiori e La Fiorita – l’ultimo sabato di gare sarà dedicato sostanzialmente alla sola formalizzazione della griglia di campionato dalla seconda alla quinta posizione – data ovviamente la Virtus come piena titolare della prima. La cosiddetta “finalina”, che andrà in scena nel pomeriggio (ore 16:00) allo stadio di Dogana e che metterà in palio il quarto posto, sarà affare di Cosmos e San Giovanni. A contendersi la piazza d’onore, invece, saranno La Fiorita e Tre Fiori, una di fronte all’altra al San Marino Stadium a partire dalle ore 20:45. Entrambe le finali saranno trasmesse in diretta streaming su Titani.tv; La Fiorita-Tre Fiori sarà visibile anche su FIFA+.

Campionato Sammarinese | Finali

FSGC | Ufficio Stampa