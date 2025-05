San Marino. Campionato, playoff: domani conosceremo le prime due semifinaliste

copyright esteso ©FSGC/MovieByDaniels

La postseason di Campionato Sammarinese non conosce sosta, con partite programmate ogni tre giorni fino alle finali del 17 maggio. Domani sera sarà già tempo di conoscere le prime due semifinaliste, che usciranno da due Quarti di finale contrapposti nel tabellone. Insomma, chi avrà la meglio nelle sfide Tre Penne-Cosmos e Folgore-San Giovanni dovrà comunque attendere mercoledì sera per conoscere la relativa sfidante.

A Montecchio e Dogana, domani alle 20:45, due partite estremamente equilibrate nelle attese quanto, effettivamente, si è visto in campo. Sabato scorso abbiamo assistito a due partite dall’esito incerto fino alla fine e nulla fa pensare che tra poco di più ventiquattro ore debba andare diversamente. Quel che è sicuro è che Tre Penne e Folgore non hanno alternative al successo, dopo l’esito dell’andata. Il club di Città perché ha chiuso la regular season alle spalle del Cosmos: i Gialloverdi, a fronte dell’1-1 di Dogana dall’altro ieri (vantaggio di Nigretti, pareggio di Badalassi), possono garantirsi un posto in semifinale a patto di non uscire sconfitti nei novanta minuti con la vincitrice della passata edizione dei playoff.

Giocherà potendo sfruttare due risultati su tre anche il San Giovanni. Gli uomini di Tognacci, nonostante siano arrivati dietro alla Folgore in stagione regolare, hanno sovvertito i pronostici sul sintetico di Montecchio. Il successo di misura targato Augusto Garcia Rufer, infatti, mette i Rossoneri nella migliore posizione in vista della sfida di domani, programmata all’Ezio Conti di Dogana alle 20:45.

Vale la pena ricordare che non ci saranno tempi supplementari, tanto ai Quarti quanto in Semifinale. Sarà infatti la squadra dal miglior rendimento in regular season di Campionato Sammarinese a superare il taglio qualora vigesse una situazione di perfetta parità tra reti segnate e subite al termine della doppia sfida.

Chi avrà la meglio tra Cosmos e Tre Penne affronterà la vincente del duello tra La Fiorita e Faetano, con il club di Montegiardino fortemente favorito dopo il successo ottenuto ieri (2-1) e la miglior posizione in campionato, condizione quest’ultima da far valere in caso di sconfitta col minimo scarto. Per lo stesso ragionamento, è ancor più irta la china che dovrà tentare di risalire il Fiorentino, battuto 3-1 dal Tre Fiori nel derby di andata e attardato nella graduatoria di stagione regolare. La squadra che la spunterà dovrà vedersela con chi risolverà a proprio favore il binomio San Giovanni-Folgore.

Ecco il quadro completo dei Quarti di finale dei play-off di Campionato Sammarinese 2024-25:

